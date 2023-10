Des peintures sur le mode de vie des Autochtones retournent en Saskatchewan 30 ans après

Il y a plus de 30 ans, Mary Joyce avait déménagé à Black Point, en Saskatchewan pour une durée d’un an. Elle a quitté cette communauté avec une collection d’art importante qui souligne la vie dans les communautés autochtones. Cette année, l'artiste a décidé de faire don de ses œuvres d'art à la communauté.

Selon Mary Joyce , ces peintures mettent de l'avant les gens qu'elle a rencontrés à Black Point, il y a 30 ans, ainsi que les histoires qu'elle a entendues et les leçons de vie qu'elle en a tirées.

Plusieurs de ses tableaux sont inspirés par des femmes autochtones qui l'ont aidé à s'intégrer à la communauté.

Les femmes veillaient sur moi, elles m'ont essentiellement éduqué, ont pris soin de moi, m'ont appris ce qu'elles faisaient et ont fait beaucoup de blagues avec moi.

Ouvrir en mode plein écran Cette peinture de 1990 intitulée «Véronique with Hide» a été réalisée à l'huile sur panneau de gesso et montre une aînée dans la lumière dorée à l'intérieur de son tipi s'occupant de la peau pendant qu'elle fume. Photo : Gracieuseté Mary Joyce

Mettre la lumière sur la communauté

À travers ces peintures, Mary Joyce espère faire mieux connaitre la communauté autochtone de Black Point et les modes de vies qui s'y trouvent.

Mes peintures parlent principalement des anciennes traditions, car Black Point était une sorte de communauté où les gens voulaient toujours suivre les méthodes anciennes, leurs traditions , affirme l'artiste.

Le retour de ces peintures dans la communauté de Black Point s'est fait avec l'aide de la galerie d'art Mann Art Gallery de Prince Albert.

Le conservateur et directeur de la Mann Art Gallery, Marcus Miller, est d'avis que ces dons ont permis aux membres de la communauté de voir leurs proches dans ces peintures.

Des gens sont venus et ont pu immédiatement reconnaître des membres de leurs familles, leurs grand-tantes, leurs grands-mères , affirme-t-il. Il y avait des sourires sur les visages de tout le monde et je savais que ces peintures étaient vraiment arrivées au bon endroit.

Le directeur général du Centre d'amitié de La Loche, Leonard Montgrand, estime que ces œuvres reflètent leur culture et leur histoire.

Je pense que cela raconte l'histoire de nos aînés, notamment à Black Point. J'y vois beaucoup de nos personnes âgées. Certaines d'entre elles ne sont probablement pas là aujourd'hui, mais cela peut créer des conversations.

De son côté, Mary Joyce indique que les peintures appartiennent à la communauté, car c'est elle qui l'a inspirée.