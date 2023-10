« Je pense vraiment que c'est ma porte de sortie et si je ne le prends pas, je vais mourir la prochaine fois », raconte Anne, une patiente admise le mois dernier à l'unité de médecine de la toxicomanie (UMT) de l’hôpital d’Horizon Santé-Nord, un programme reconnu pour ses pratiques innovantes.

Pour plusieurs patients comme Anne, l' UMT constitue une dernière chance de rétablissement. Celle-ci se trouvait à l'unité depuis 6 jours lorsque CBC l'a rencontrée.

CBC a accepté de ne pas publier le nom de famille d’Anne afin de protéger la vie privée de sa famille.

Aujourd’hui âgée de 42 ans, elle a commencé à consommer de la drogue lorsqu’elle était adolescente.

Publicité

Elle a suivi et quitté des programmes de traitement toute sa vie et affirme qu'elle a été sobre pendant un total d'environ 10 ans depuis l'adolescence.

Avant d'être admise à l' UMT , Anne consommait de la cocaïne et du fentanyl et venait de perdre son conjoint.

Il consommait du fentanyl et du "crystal meth", et quelqu'un lui a cassé le bras et ça s'est infecté. Je n’arrêtais pas de lui dire de venir [à l'hôpital] pour prendre du mieux et il ne voulait pas. Alors il est décédé , déclare-t-elle.

Jamie Grimshaw, une travailleuse sociale agréée auprès de l' UMT , mentionne qu'il n'est pas inhabituel que les patients toxicomanes se méfient des hôpitaux.

Ouvrir en mode plein écran Jamie Grimshaw, travailleuse sociale à l’unité de médecine de la toxicomanie d’Horizon Santé-Nord, affirme que les patients qui souffrent de dépendance ne veulent généralement pas aller à l’hôpital. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Elle affirme que la stigmatisation entourant la toxicomanie et la rumeur selon laquelle de nombreux patients sont mal traités dans les hôpitaux ont conduit à cette réticence.

Publicité

Voir les patients là où ils en sont

Horizon Santé-Nord a ouvert son unité de médecine de la toxicomanie en mars 2021 dans l’espoir de changer les points de vue.

L' UMT dispose de 20 lits et accueille des patients en état de crise dû à une dépendance aux drogues ou à l'alcool.

Nous nous efforçons vraiment d'aller à la rencontre des patients là où ils en sont dans leur consommation de substances , affirme la directrice de la clinique, Catherine Watson.

Cela signifie fournir des trousses de consommation sécuritaire si c'est ce que souhaitent les patients.

Ouvrir en mode plein écran L'unité de médecine de la toxicomanie d'Horizon Santé-Nord à Sudbury met des trousses d'injection sécuritaires à la disposition des patients. Photo : CBC/Jonathan Migneault

Les patients restent dans l’unité pendant 13 jours en moyenne, mais certains peuvent y rester jusqu’à 6 semaines s’ils reçoivent une série d’antibiotiques.

L’unité n’est pas un centre de traitement, mais une fois que le personnel a établi un lien de confiance avec ses patients, il peut les orienter vers des programmes communautaires et les aider à être inscrits sur la liste de la Ville pour les logements subventionnés.

Les patients qui arrivent à l'unité sont en état de crise. Certains y sont référés après s’être retrouvés aux urgences de l’hôpital en raison d’une surdose.

Notre équipe de soins s'efforce vraiment de garantir que nous offrons un environnement sans jugement et sans stigmatisation , affirme M. Watson.

Maintenant que l'unité existe depuis deux ans et a bâti cette réputation, certains patients admis au service des urgences demandent d'eux-mêmes s'ils peuvent y être transférés, indique Mme Watson.

Une pratique innovante

Agrément Canada, l'organisme qui évalue les normes des hôpitaux et des cliniques, a récemment reconnu l' UMT comme étant une pratique innovatrice en médecine de la toxicomanie.

La Dre Tara Leary, responsable médicale de l’unité et professeure adjointe à l’Université de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, a déclaré que ce qui rend l’unité unique est qu’elle reconnaît que les personnes qui consomment de la drogue ou de l’alcool peuvent continuer à le faire pendant leur admission à l’hôpital.

Ouvrir en mode plein écran La Dre Tara Leary est la responsable médicale de l’unité de médecine de la toxicomanie de l'hôpital Horizon Santé-Nord. Photo : CBC/Jonathan Migneault

La Dre Leary mentionne que l' UMT aide à développer les meilleures pratiques pour traiter les personnes dépendantes.

Au 31 août 2023, l' UMT a vu 1 323 patients depuis son ouverture en mars 2021.

Avec les informations de Jonathan Migneault de CBC