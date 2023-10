Une Winnipégoise Vivian Ketchum se dit sceptique quant à la mise sur pied d’une équipe spéciale proposée par la Ville pour sévir contre les propriétés abandonnées. Cette dernière habite au centre-ville et a lancé plusieurs appels auparavant pour que des mesures soient adoptées à l’encontre des bâtiments abandonnés et démolis dans son quartier.

Vendredi, Vivian Ketchum a vu des équipes de démolition déblayer les décombres à l’angle de l’avenue William et de la rue Furby où un incendie a détruit un immeuble en juillet 2021.

C’est l’un des nombreux sites du quartier de Vivian Ketchum et de la Ville où des bâtiments partiellement démolis restent en place pendant des mois, voire des années, avant d’être nettoyés.

C’était horrible , a affirmé Vivian Ketchum, lundi, alors qu’elle se tenait à l’extérieur de la barrière de sécurité entourant le tas de décombres. Au fil du temps, les gens ont laissé des déchets… et il y a ici un panneau indiquant la présence de produits chimiques dangereux.

Je n’ai pas beaucoup d’espoir. Je veux voir de l’action, pas des gens qui restent assis à ne rien faire ou à faire de la paperasserie… J’en ai assez de vivre dans un quartier qui sent mauvais, qui est sale, qui est dangereux. Mais c’est moi qui vis ici, pas le groupe de travail.

Une équipe spéciale proposée

Vendredi, le comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement de Winnipeg a adopté une motion visant à créer une équipe spéciale qui sera chargée de traiter les propriétés problématiques, comme celles qui se trouvent dans le quartier de Vivian Ketchum.

Selon les directives établies dans cette motion, le personnel de la Ville aura trois mois pour déterminer la composition de cette équipe spéciale et les pouvoirs qui lui seront attribués.

Cette décision fait suite à une motion présentée par la conseillère municipale de Daniel McIntyre, Cindy Gilroy. Cette dernière avait demandé à la Ville de nettoyer les bâtiments démolis pour les propriétaires qui négligent de le faire eux-mêmes et d’ajouter ces frais à la facture d’impôt foncier.

Un rapport municipal a aussi prévenu que le coût des travaux de nettoyage pourrait être supérieur à ce que la Ville pourrait récupérer en saisissant et en vendant les propriétés concernées et que la Ville a besoin d’un fonds de réserve pour payer ces travaux.

La Ville dispose déjà d’un comité pour les propriétés problématiques qui est composé d’employés municipaux, de conseillers et de membres de la communauté. La présidente du comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement, Sherri Rollins, estime toutefois que l'équipe spéciale sera une entité séparée.

Une autre motion a été présentée par Marcus Chambers au comité d’orientation permanent des biens et de l’aménagement et de à la Ville d’effectuer des réparations pour répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité. Cette motion a été reçue à titre d’information , ce qui veut dire que le comité n’a pas recommandé d’action supplémentaire.

Sherri Rollins a insisté sur le fait que les deux motions n’ont pas rejetées, mais qu’elles pouvaient toutes deux faire partie des travaux de la nouvelle équipe spéciale.

Mardi, le comité d’orientation permanent des travaux publics examinera un autre rapport de la Ville qui demande à la province de modifier la législation afin de lui permettre d’ajouter les amendes impayées dans le cadre de la loi sur les infractions provinciales et la loi sur l’application des règlements municipaux.

Si elle est adoptée, cette proposition, ainsi que le groupe de travail, sera soumise au conseil pour un vote final dans le courant du mois.

Avec les informations de Cameron MacLean