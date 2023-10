Un conseiller municipal nie l’existence de sépultures d’enfants autochtones

À l'Île-du-Prince-Édouard, des appels à la démission du conseiller municipal de Murray Harbour John Robertson se font entendre depuis que celui-ci a inscrit sur une affiche devant sa propriété que les sépultures de masse d’enfants autochtones étaient des canulars.

L’affiche demandait aussi de racheter l’intégrité de Sir John A’s , en référence à l’ancien premier ministre John A. MacDonald.

Au Canada, des cimetières contenant les restes de plus de 2300 enfants dans des tombes non marquées ont été trouvés à proximité d’anciens pensionnats pour Autochtones ou d’écoles résidentielles, selon un rapport du Comité consultatif national sur les enfants disparus des pensionnats et les sépultures non marquées.

Le conseiller a depuis retiré l’affiche, puisque, selon lui, des personnes ne comprenaient pas son message . Il s’est aussi excusé auprès des personnes qui ont été blessées par son message.

Appels à la démission

Dimanche, le sénateur de l’Île-du-Prince-Édouard Brian Francis a affirmé dans une déclaration que John Robertson devrait démissionner immédiatement.

Ouvrir en mode plein écran Le sénateur Brian Francis siège au comité du Sénat sur les peuples autochtones. (Photo d'archives) Photo : (Laura Meader/CBC)

Il affirme que ses actions démontrent comment le négationnisme peut être utilisé pour minimiser et même ridiculiser des faits sur des injustices historiques auxquelles ont été confrontés les Autochtones.

L'impact du négationnisme est profond , indique M. Francis. Il invalide les expériences douloureuses, perpétue les croyances et les pratiques discriminatoires et racistes et entrave les efforts de reconstruction .

Le chef de la Première Nation d'Abegweit, Junior Gould, et le maire de Murray Harbour, Terry White, ont aussi réclamé sa démission.

John Robertson a refusé de démissionner, disant ne pas être coupable de quelque chose valant la peine de démissionner .

Ouvrir en mode plein écran John Robertson s'est excusé, mais ne veut pas démissionner. Photo : Village de Murray Harbour

Le maire Terry White a invité le conseiller à une réunion du conseil mercredi à des fins d’éducation sur l’histoire des Premières Nations. Lorsqu'on lui a demandé s’il irait, John Robertson a répondu : pas de commentaire .

D'après un reportage d'Alex MacIsaac, de CBC