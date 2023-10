Le poste d’expert des conflits entre personnes et animaux sauvages reste vacant en Alberta

L'ancien spécialiste albertain des conflits entre les êtres humains et les animaux sauvages demande à la province de pourvoir le poste qu'il a laissé vacant l'année dernière, et ce, en raison du nombre d'interactions entre des personnes et des ours observées dans la province cet automne.

Jay Honeyman a pris sa retraite au printemps 2022, après une décennie passée à travailler comme le seul biologiste de la province spécialisé dans les conflits avec les grands carnivores, principalement avec les grizzlis.

Son objectif était alors d’améliorer la coexistence entre les humains et les ours, ainsi qu'accroître la tolérance à l'égard des grizzlis en Alberta. Pour ce faire, il a souvent recours à l'éducation et à l'élimination ou à la sécurisation des sources d'attraction, comme les sources de nourriture, dans les propriétés publiques et privées.

En fin de compte, il n'y a pas de poste consacré à ce type de travail et les ours et les êtres humains interagissent plus que jamais, ce qui ne changera pas , indique Jay Honeyman, dont le rôle couvrait la région de Rocky Mountain House jusqu'à la frontière du Montana, aux États-Unis. Il s'agit d'un problème permanent.

Si les propriétaires fonciers ne tolèrent pas les grizzlis là où ils vivent [...] beaucoup d'ours seront tués en raison d'une faible tolérance à l'égard de leur présence.

Ce dernier ajoute que les personnes qui vivent et travaillent dans le territoire des ours ont besoin de se sentir en sécurité, ce qui est difficile à obtenir lorsque personne ne s'efforce d'empêcher les ours de causer des dégâts matériels ou de poser des problèmes de sécurité publique.

Jay Honeyman souligne qu'il a pris sa retraite au cours d'une année marquée par des changements ministériels et par des réductions budgétaires. Aujourd'hui, il ne s'étonne pas que le poste qu'il occupait soit resté vacant.

Après un certain nombre d'interactions entre des êtres humains et des ours dans la province cet automne, Jay Honeyman estime qu'il est temps que la province suive ses propres recommandations et embauche un autre expert en la matière.

Un plan qui fait appel à davantage de spécialistes

Le dernier Plan de rétablissement du grizzli de la province, publié en 2020, prévoit la création d'une base de données permettant de localiser les conflits entre des personnes et des grizzlis, de déterminer les causes de ces conflits et d'y remédier.

Il prévoit également l'embauche d'un plus grand nombre de spécialistes des conflits dans les régions où les besoins sont jugés les plus importants.

Ouvrir en mode plein écran Jay Honeyman a été le premier et le seul biologiste employé par l'Alberta spécialisé dans les conflits liés aux grands carnivores. Photo : Radio-Canada / Dave Gilson

Selon Jay Honeyman, la plupart des éléments énumérés dans ce plan de 83 pages n'ont pas encore été réalisés.

Publicité

À quoi sert le plan de rétablissement si nous ne suivons pas les recommandations qu'il contient, y compris la création d'un de ces postes dans chaque [zone de gestion des ours] demande-t-il.

Les grizzlis sont considérés comme une espèce menacée en Alberta depuis 2010.

Nouveau programme de coexistence du ministère albertain

Selon une porte-parole du ministère de la Foresterie, des Parcs et du Tourisme, ce dernier est en train de mettre en place un nouveau programme provincial de coexistence entre les êtres humains et les animaux sauvages.

Cette équipe serait responsable du programme BearSmart, un programme de sensibilisation du public destiné aux personnes qui visitent, vivent ou travaillent sur le territoire des ours.

Pam Davidson, porte-parole du ministère, indique que celui-ci sera également chargé des conflits entre les carnivores et les producteurs agricoles, de la prévention des dommages causés par les prédateurs, de la prévention des dommages causés par les ongulés et de la mise en œuvre d'un programme d'indemnisation.

Publicité

La province n'a pas répondu à la question de savoir si elle envisageait d'occuper l'ancien poste de Jay Honeyman ni pourquoi ce poste était toujours vacant.

Elle a plutôt indiqué que l'équipe travaillait à réduire le nombre de conflits entre humains et animaux sauvages en Alberta.

Avec les informations de Karina Zapata