L'ouverture officielle de la représentation du Québec à l'étranger que souhaite ouvrir le gouvernement Legault au Moyen-Orient est reportée à une date ultérieure en raison de la recrudescence du conflit israélo-palestinien.

L'information, d'abord révélée par le 98,5 FM, a été confirmée mardi matin par le cabinet de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Martine Biron.

Le bureau du Québec à Tel-Aviv ouvrira officiellement dès que les conditions de sécurité seront réunies , a fait savoir l'attachée de presse Catherine Boucher à Radio-Canada.

Dans le contexte actuel, la ministre Biron reporte sa mission en Israël , où elle devait s'envoler la semaine prochaine.

Le directeur du nouveau bureau, Alik Hakobyan, qui devait l'accompagner, poursuivra son travail depuis Québec, à l'instar des équipes dédiées à ce territoire au ministère, a-t-on précisé.

L'ouverture d'une représentation du Québec en Israël avait été annoncée au mois d'août par le gouvernement Legault. Le bureau se trouvera dans l'ambassade canadienne à Tel-Aviv.

Il s'agira de la 35e représentation du Québec à l'étranger – la première au Moyen-Orient. Sa création était dans les cartons depuis 2017, rapportait Le Devoir en septembre.

Le Québec et Israël entretiennent des relations depuis plus de 60 ans. Les échanges commerciaux entre la Belle Province et l'État hébreu, qui totalisaient un peu plus de 528 millions de dollars en 2022, sont en augmentation depuis les quatre dernières années, a souligné le cabinet de la ministre Biron.

L'ouverture du bureau du Québec à Tel-Aviv est reportée en raison de reprise du conflit armé entre Israël et le Hamas palestinien, au pouvoir dans la bande de Gaza. Des centaines de civils ont péri au cours des derniers jours dans les affrontements.

Le fleurdelysé a d'ailleurs été mis en berne tôt mardi sur la tour centrale du parlement afin de leur rendre hommage. L’Assemblée nationale est avec les victimes qui subissent les violences en Israël , a écrit la ministre Biron sur X (anciennement Twitter).

L'ouverture de représentations étrangères en Israël est un sujet délicat. En 2017, la décision de l'administration américaine de Donald Trump de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem avait causé une vive polémique.

Si cette relocalisation avait concrétisé la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, en rupture avec le consensus international, elle avait aussi provoqué la colère des Palestiniens, qui aimeraient faire de Jérusalem-Est la capitale de l’État auquel ils aspirent.

