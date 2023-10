La pluie n’a pas découragé les amateurs de nourriture et de poésie cette fin de semaine. Les organisateurs des Délices d’automne et du Festival international de la poésie, à Trois-Rivières, sont ravis de l’achalandage. Du côté du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville, le bilan est plutôt mitigé, en raison d’une première fin de semaine aux allures d’été et d’une deuxième presque tombée à l’eau.

La Corporation des événements de Trois-Rivières note un achalandage incroyable, le meilleur depuis 2019 pour les Délices d’automne, qui se déroulaient à l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco.

Le beau temps de vendredi a notamment contribué au succès des autres jours de l’événement, selon Yannick Aubuchon, coordonnatrice aux événements de la Corporation. Les gens, ils nous aiment, ils aiment les exposants, puis nos bénévoles font tellement un travail incroyable donc on est vraiment chanceux , poursuit-elle.

Quelques ateliers ont néanmoins dû être retardés en raison du vent et de la pluie pour assurer leur bon déroulement.

Les Délices d'automne se déroulaient à l'esplanade de l'Amphithéâtre Cogeco.

Le Festival international de la poésie de Trois-Rivières a aussi connu un bilan extrêmement positif , raconte la directrice, Maryse Baribeau.

On a eu beaucoup, beaucoup d’amateurs de poésie qui se sont déplacés. On a refusé des gens partout, dans les restaurants, dans les galeries d’art, dans les cafés. Ç’a été vraiment un immense succès, encore une fois, et on s’en rend compte chaque année de l’engouement pour la poésie qui est toujours davantage chaque année courue par les amateurs.

Le Festival international de la poésie de Trois-Rivières a été couronné de succès, selon l'organisation.

Quand les poètes viennent me dire à quel point l’événement est extraordinaire et qui veulent tous revenir l’année d’ensuite, c’est un grand privilège aussi , enchaîne-t-elle.

Un Festival de la galette de sarrasin en deux temps

Si la première fin de semaine du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville a été un franc succès en raison de la météo estivale, ce fut tout le contraire pour le dernier week-end de l’événement.

Ça a été très très très ordinaire.

La fin de semaine qu’on vient de finir, c’est une fin de semaine que tous les gens veulent oublier, malgré qu’on était capable quand même de faire la parade. C’est quand même bien , lance le président, André Auger.

Ce dernier rappelle que le défilé dans les rues de Louiseville n’a jamais été annulé en 44 ans.

D'après les entrevues réalisées à l'émission En direct