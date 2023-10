L’élaboration des classes du Conseil scolaire du district d'Ottawa-Carleton (OCDSB) prive de nombreux enseignants suppléants à long terme d’un emploi stable.

Lorsque Denise Morgan a appris qu'elle était affectée à un poste d'enseignante suppléante à long terme en juin dernier, elle s'est immédiatement mise au travail en élaborant un plan d'enseignement pour toute l’année scolaire. Elle a aussi investi plus de 250 $ de son propre argent dans des fournitures et des ressources pour sa classe.

Denise Morgan — pseudonyme pour protéger son identité en raison des répercussions que pourraient avoir ses déclarations — a enseigné durant un mois dans une classe de l' OCDSB .

Durant cette période, les élèves et l'enseignante ont appris à se connaître. Et puis, du jour au lendemain, tout a disparu.

Mme Morgan a appris qu'un enseignant permanent prendrait en charge sa classe, le conseil scolaire ayant regroupé les classes du primaire. La suppléante s'est alors sentie absolument dévastée .

Tout ce travail que j'ai accompli, je n'en vois pas les fruits, et mes élèves non plus.