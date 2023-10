Des centaines de personnes ont pris part à deux rassemblements à Halifax lundi pour soutenir les Israéliens et les Palestiniens dans le contexte de la guerre en cours entre Israël et le Hamas, qui dirige le territoire occupé de la bande de Gaza que les Arabes appellent la Palestine.

Le ralliement en soutien aux Israéliens organisé par le Conseil des communautés juives de l’Atlantique se trouvait au parc Victoria.

2:19 Des centaines de personnes se sont rassemblées à Halifax le jour de l'Action de grâce pour montrer leur appui à leurs amis et familles en Israël.

Beaucoup de gens ont de la famille et des amis qui vivent en Israël, il y a une importante communauté d'expatriés israéliens ici et les événements qui ont eu lieu lors de notre sabbat et de la dernière grande fête juive de l'automne étaient tout simplement horribles , a déclaré le président du Conseil. Marc David.

L'une des façons dont nous pouvons montrer un certain soutien à nos compatriotes juifs et à d'autres en Israël est de nous manifester et d'affirmer publiquement notre solidarité avec eux.

Mark David, président du Conseil des communautés juives de l'Atlantique, lors d'un rassemblement de soutien à Israël à Halifax, le 9 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Après avoir franchi les barrières israéliennes avec des explosifs samedi à l'aube, des hommes armés du Hamas ont tiré sur des civils et enlevé des personnes dans des villes, le long des autoroutes et lors d'un festival de musique techno auquel ont participé des milliers de personnes dans le désert.

Puis, le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a ordonné un siège complet de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l'électricité et bloqueraient l'entrée de nourriture et de carburant après l'infiltration des combattants du Hamas.

Le bilan de la guerre s'élève à près de 1 600 personnes.

Des victimes des tireurs du Hamas de la bande de Gaza, à Sderot, dans le sud d'Israël. Photo : Reuters / Ammar Awad

Pour Judith Goldberg, un membre de la communauté juive c’est difficile d'être témoin de tout ce conflit et en même temps très impuissante.

C'est une dévastation, beaucoup de gens sont morts , a admis l'enseignante de français et d'anglais. C’est difficile à voir.

Judith Goldberg, comme bien d'autres de la communauté juive en Atlantique, s'inquiète pour la sécurité des Israéliens dans le conflit avec le Hamas. Photo : Radio-Canada

Elle côtoie beaucoup de gens de la communauté arabe immigrante avec son travail d’enseignante et elle a voulu se rassembler pour envoyer un message: il faut que ça cesse.

Je crois que le monde doit savoir que ça ne peut pas être, ça ne peut pas continuer.

Un rassemblement en soutien aux Palestiniens a aussi eu lieu lundi sur le front de mer d'Halifax, et là aussi des centaines de personnes ont participé.

Des jeunes ont grimpé sur la vague avec un drapeau de la Palestine en appuie aux gens qui vivent en territoires occupés. Photo : Radio-Canada / Héloïse Rodriguez-Qizilbash

L'une d'elles était Sarah Elnakhala, dont la famille vit en territoire palestinien. Elle a déclaré qu'il était difficile d'être si loin.

Je ne peux pas décrire ce sentiment de vide et de solitude , a-t-elle déclaré. C'est incroyable ici au Canada, mais en fin de compte, la Palestine sera toujours notre maison, quoi qu'il arrive.

Elle et bien d'autres se sont rassemblées surtout en soutien aux habitants de la bande de Gaza.

Hanan Hammad, est déchirée par la violence continue dans la région.

Je me sens triste. Je me sens blessée. Je sens que ces gens ont de la dignité , a-t-elle déclaré. Ils ont des droits.

Hanan Hammad lors d'un rassemblement à Halifax pour appuyer les gens des territoires palestiniens, le 9 octobre 2023. Photo : Radio-Canada / Jeorge Sadi

Le Conseil des communautés juives de l’Atlantique a publié un communiqué demandant à ses membres de respecter les rassemblements en soutien à la Palestine tout en rappelant que le Hamas est reconnu par le Canada comme une organisation terroriste criminelle.

Pour une Canadienne née en Israël, il faut aussi dénoncer les actions de l’État israélien dans ce conflit.

Je sens que mon Pays n'a rien fait d'autre que provoquer un déchaînement de violence , a dit Daphne Levit.

Le gouvernement israélien a annoncé vouloir mettre en place un siège complet de la bande de Gaza.

Dans les deux rassemblements d'Halifax, beaucoup de participants ont dit craindre une escalade de la violence.

