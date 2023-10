Début des audiences publiques pour la révision de la carte électorale du Québec

C'est mardi soir que commencent les audiences publiques sur la révision de la carte électorale du Québec.

Rappelons que la Commission de la représentation électorale propose certaines modifications dans la région en vue des prochaines élections générales afin d'équilibrer le nombre d'électeurs.

Le redécoupage ne passe toutefois pas dans la MRC des Sources, puisque les sept municipalités quitteraient la circonscription de Richmond pour celle de Drummond-Bois-Francs.

Des changements seraient aussi à prévoir dans les circonscriptions de Saint-François et de Brome-Missisquoi.

Une nouvelle circonscription, celle de Marie-Lacoste-Gérin-Lajoie, verrait aussi le jour dans le Centre-du-Québec.

Les audiences publiques commencent donc mardi à Québec.

Des audiences sont aussi prévues les 8 et 9 novembre respectivement à Granby et à Drummondville, alors que des audiences virtuelles auront aussi lieu les 3 et 15 novembre.

De plus, les gens qui le souhaitent peuvent s'exprimer en ligne sur le site electionsquebec.qc.ca.