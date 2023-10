Un homme lié au crime organisé tué lundi soir à Terrebonne

La victime, qui est un membre influent du crime organisé, selon nos informations, a été retrouvée à bord d’une voiture dans un stationnement près de l’intersection du boulevard des Seigneurs et de la rue Vaillant.

Selon la police, des patrouilleurs du service de police de Terrebonne ont été dépêchés dans un stationnement commercial vers 21 h 30, lundi soir, pour répondre à un appel concernant un homme gravement blessé.

Sur place, les agents ont découvert le corps de l’individu à bord d’une voiture. La victime a été transportée aussitôt en centre hospitalier où les médecins ont constaté son décès peu de temps après.

La Sûreté du Québec, qui a pris la responsabilité de l’enquête, est avare de commentaires sur l’identité de la victime et les circonstances entourant le meurtre.

On sait cependant qu’une deuxième scène de crime a été identifiée, toujours à Terrebonne, où un véhicule incendié a été retrouvé peu après le meurtre. Les pompiers ont dû intervenir pour éteindre le brasier.

Il y a d’autres scènes qui sont analysées par les enquêteurs. On tente de déterminer le lien entre tous ces événements et ces différents lieux , a confirmé l’agente Camille Savoie de la Sûreté du Québec.

Ce matin, un périmètre était maintenu par les enquêteurs de la Sûreté du Québec et la police de Terrebonne à l’intersection de la rue Vaillant et du boulevard des Seigneurs. Un poste de commandement a aussi été dépêché sur les lieux pour appuyer le travail des enquêteurs et des techniciens en identité judiciaire.