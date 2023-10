« Le Québec peut s’améliorer sur plusieurs fronts », soutien Québec meilleure mine

La Coalition Québec meilleure mine salue l’intention de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, de rouvrir la Loi sur les mines.

En attendant, la hausse des titres d'exploration continue de préoccuper l'organisation. En Abitibi-Témiscamingue par exemple, la superficie du territoire sous titres miniers a bondi de 46 % au cours des deux dernières années.

Pour l'avocat Rodrigue Turgeon, co-porte-parole de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, il est important de revoir le processus d’attribution et d’ introduire des mécanismes de révocation des titres là où ils n’auraient pas dû être octroyés .

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a tenu une consultation publique sur l’activité minière au printemps dernier. La Coalition Québec meilleure mine estime que la population souhaite une réforme en profondeur de la façon dont le secteur minier est encadré dans la province.

Depuis l’année 2020, on constate un engouement grandissant pour le territoire québécois de la part des investisseurs à l’international. Tant au niveau des minéraux qu’on appelle critiques et stratégiques, c’est la façon dont le gouvernement et l’industrie les désignent, pour leur rôle qui pourrait être intégré dans la création de batteries notamment. Également, pour les métaux comme l’or qui ont une valeur importante sur les marchés financiers , a-t-il indiqué à l'émission Ça vaut le retour.

La Coalition juge qu’une réforme du secteur minier doit permettre une meilleure prise en compte des droits des peuples autochtones et des populations locales en plus d'améliorer les mesures de protection de l'environnement.