Une opération policière mène à six arrestations à Beauport

Six personnes, une femme et cinq hommes, ont été arrêtées, lundi soir, dans l'arrondissement Beauport, à Québec, pour possession négligente d'une arme à feu. Trois des suspects ont été libérés quelques heures plus tard.

Vers 17 heures, les policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) se sont d'abord rendus dans une résidence de la rue Antoine-Berton à la suite d'un appel au 911 qui faisait état de la présence d'arme à feu. Les agents ont été sur les lieux jusqu'à 5 h, mardi matin.

Quelques instants après leur arrivée, lundi après-midi, les agents du SPVQ ont établi un périmètre de sécurité autour de la résidence où se trouvaient cinq individus qui se sont rendus un à un après plusieurs heures de pourparlers. La sixième personne a été arrêtée à l'extérieur de la maison.

Deux maîtres-chiens, le Groupe tactique d'intervention et les enquêtes du projet MALSAIN (qui vise à contrer la violence liée au trafic de stupéfiants du crime organisé) ont été demandés pour l'intervention et pour l'arrestation des suspects, qui ont entre 33 et 60 ans.

Trois des suspects comparaîtront pour des répondre à des infractions concernant des armes à feu, non-respect d'interdiction, introduction par effraction, complot pour commettre du harcèlement criminel, possession stupéfiants dans le bus de faire du trafic.

Dans la perquisition menée sur les lieux, un véhicule, une veste par balle, un pistolet à air comprimé ainsi que des drogues, ont été saisis.