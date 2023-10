La dernière saison de The Crown diffusée à partir du 16 novembre

La diffusion de la sixième et dernière saison de la série The Crown, qui mettra notamment en scène l'accident ayant coûté la vie à la princesse Diana, commencera mi-novembre sur Netflix et se poursuivra en décembre, a annoncé la plateforme lundi.

Les premiers épisodes de la nouvelle saison seront mis en ligne le 16 novembre prochain – sans que Netflix n'ait précisé leur nombre pour l'instant – et une deuxième partie sera diffusée le 14 décembre.

La plateforme a publié lundi sur son compte X (ex-Twitter) un montage mettant en scène les trois actrices ayant incarné la souveraine britannique dans la série – Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton – avec la légende Ce n'est pas un choix, c'est un devoir .

La cinquième saison de cette série, basée sur des évènements historiques, mais souvent accusée de prendre des libertés, relatait notamment le divorce explosif du roi Charles III, alors prince de Galles, et de la princesse Diana.

Publicité

D'importants pans de l'histoire britannique

Cette dernière saison mettra en scène l'accident de voiture qui a coûté la vie à la princesse en 1997 à Paris, ainsi qu'à son conducteur et au fils de l'homme d'affaires égyptien Mohamed Al-Fayed, Dodi Al-Fayed, qui a fait son apparition dans la saison précédente.

Elle devrait également raconter le mandat de Tony Blair, premier travailliste à Downing Street, et le début de la relation entre le Prince William et Kate Middleton.

Il s'agit de l'un des plus grands succès de la plateforme américaine, qui a ravivé l'intérêt pour la monarchie britannique et compte des adeptes dans le monde entier.

La cinquième saison, sortie en novembre 2022, s'était hissée dans le top 10 des émissions les plus regardées sur Netflix dans 88 pays.