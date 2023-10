Un fils craint que sa mère originaire de Winnipeg ait été enlevée par le Hamas

Le fils d’une humanitaire originaire de Winnipeg cherche à savoir ce qui est arrivé à sa mère qui se trouvait chez elle dans le kibboutz Be'eri non loin de la bande de Gaza lors de l'attaque des militants du Hamas en Israël samedi.

Yonatan Zeigen dit avoir parlé à sa mère Vivian Silver ce jour-là pour la dernière fois.

Elle a dédié sa vie pour la paix, dit-il. Elle est venue en Israël il y a 50 ans après la guerre [du Kippour], ce qui est ironique. Elle s’impliquait dans des activités pour mettre fin à l’occupation et résoudre le conflit.

Ouvrir en mode plein écran Vivian Silver est une humanitaire de Winnipeg qui vit en Israël depuis des années. Photo : Fournie par Yonatan Zeigen

Samedi matin, des membres armés du Hamas, un mouvement politique palestinien voué à la destruction de l’État hébreu, a lancé une attaque-surprise depuis la bande de Gaza.

Les médias rapportent qu’au moins 900 personnes ont perdu la vie en Israël. Les autorités palestiniennes font état de 680 morts dans la bande de Gaza.

Des militants affirment détenir plus de 130 otages en provenance d’Israël.

Yonatan Zeigen parlait avec sa mère au téléphone quand l’attaque a commencé et qu'elle s’est réfugiée dans une pièce sécurisée de sa maison. Ils ont ensuite choisi de communiquer par textos sur WhatsApp lorsqu'ils ont entendu des coups de feu retentir à l’extérieur de la fenêtre.

Elle m’a écrit pour me dire qu’ils étaient entrés dans la maison et c’est tout.

Il précise que sa mère est co- PDG du Negev Institute for Strategies of Peace and Development, un organisme qui réunit des personnes arabes et juives pour créer une société commune dans laquelle les deux parties vivent ensemble tout en préservant leurs identités et leurs cultures.

Yonatan Zeigen est un travailleur social qui aide les personnes en situation d’itinérance à Tel-Aviv. Il pense que sa mère est morte dans sa maison ou qu'elle est retenue en otage dans la bande de Gaza.

Toute la famille de Vivian est au Canada, dit-il. Nous y étions l’été dernier.

D'après les informations d'Adrienne Arsenault