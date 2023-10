La campagne de vaccination est lancée en Outaouais

La prochaine campagne de vaccination contre le nouveau variant de la COVID -19 a officiellement débuté mardi partout au Québec, même si en Outaouais les plages de rendez-vous sont déjà accessibles depuis quelques jours.

Les autorités de la santé publique se disent prêtes à passer à l'action et encouragent les personnes vulnérables à se faire vacciner.

On invite vraiment les populations qui sont à risque de développer des complications ou d’être hospitalisées à cause de la COVID à se prévaloir de ce vaccin , insiste la Dre Carol McConnery, médecin-conseil à la Direction de la santé publique du CISSS de l’Outaouais.

La population complète aura accès au vaccin, mais la campagne vise surtout les gens qui vivent en milieu de soins, ceux qui ont 60 ans et plus, les gens qui ont des maladies chroniques, donc un système immunitaire plus faible, et les femmes enceintes.

Cette saison, les vaccins contre la COVID-19 et contre la grippe seront administrés en même temps à tous les Québécois qui le désirent. L'Association des bannières et des chaînes de pharmacies du Québec (ABCPQ) a déjà annoncé que la vaccination contre ces deux maladies sera offerte gratuitement dans 1473 pharmacies du Québec.

Une campagne importante, selon les spécialistes

La Dre McConnery soulève avec force l’importance de se faire vacciner cet automne.

En Outaouais, on voit comme partout au Québec une augmentation du nombre de cas de COVID-19. Il y a aussi une circulation d’autres virus respiratoires. [...] Tout ça se traduit par des éclosions dans des milieux scolaires ou de soins , fait-elle remarquer.

On sait que les vaccins, ça prend deux semaines avant de démontrer une efficacité au maximum. Donc, si on sait que la COVID-19 circule déjà et qu’on commence à avoir des cas d’influenza, c'est le temps de vacciner contre les deux pour prévenir les deux infections chez la même personne.

Ouvrir en mode plein écran Dr Santiago Perez Patrigeon, spécialiste des maladies infectieuses Photo : Radio-Canada / capture d'écran

Le spécialiste des maladies infectieuses à l'Hôpital général de Kingston et professeur adjoint à l'Université Queen's, le Dr Santiago Perez Patrigeon, dit remarquer dans la population un certain relâchement et même de la lassitude vis-à-vis la COVID-19.

Les gens sont fatigués, ils reviennent à la normale et ne veulent plus rien savoir de la COVID-19, d’être enfermé, de porter un masque ou de se faire vacciner. Je les comprends, c’est la nature humaine!

Toutefois, il insiste lui aussi sur l’importance de cette nouvelle campagne de vaccination.

Nous faisons face à de nouveaux variants et il est important de se rappeler que l’immunité due aux vaccins et aux infections passées ne dure pas pour toujours , avertit-il.

Après six mois, il est convenable de faire un rappel et maintenant ce rappel sera dirigé spécifiquement contre les variants qui circulent actuellement.

Comment limiter la propagation des virus respiratoires? Procéder fréquemment à l'hygiène des mains avec de l'eau tiède et du savon, durant 20 secondes, ou avec une solution à base d'alcool;

S'il y a apparition de symptômes, il est toujours essentiel de réduire ses contacts avec les autres personnes;

En présence de fièvre, il est recommandé de rester à la maison;

En présence de symptômes tels que la toux, un mal de gorge ou de la congestion nasale, il est recommandé de porter un masque. Source : Ministère de la Santé et Services sociaux

Retards d’approvisionnement en Ontario

En Ontario, la campagne de vaccination commencera à la fin du mois d’octobre en raison des retards dans l'approvisionnement des vaccins.

Nous prévoyons d'offrir la nouvelle formulation du vaccin COVID-19 qui cible le variant XBB, dans nos cliniques dès que possible. Nous attendons de recevoir notre envoi additionnel de vaccins , a déclaré la médecin adjointe en santé publique Julie Turnbull dans un communiqué.

Les doses initiales seront administrées en priorité aux populations à haut risque, comme pour le vaccin antigrippal. Nous prévoyons de pouvoir offrir le vaccin aux personnes les plus à risque dès que notre inventaire de vaccins le permettra.

Tout comme au Québec, des doses initiales de vaccins ont toutefois été distribuées aux hôpitaux et centres de soins de longue durée afin qu’ils puissent vacciner leurs bénéficiaires et leur personnel soignant.

Avec les informations de La Presse canadienne