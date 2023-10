La Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc est l'une des zones de la Mauricie qui ont été les plus touchées par les fortes pluies des derniers jours.

Le maire Claude Mayrand explique que plusieurs routes sont actuellement affaissées et impraticables. Les interventions des services d'urgences demeurent limitées puisque le niveau d'eau est encore trop élevé.

Parmi les endroits les plus problématiques se trouve le Lac Jackson alors qu'un ponceau de 8 pieds de diamètre n'existe plus. Claude Mayrand parle également du Chemin Saint-François pour lequel il attend une expertise de la sécurité civile. Il explique que jusqu'à hier, le pont était toujours enseveli sous un pied d'eau. Pour le moment, les chemins Champagne, du Lac-à-la-Coureuse et du chemin Lac-en-Croix restent fermés.

Le maire de Saint-Mathieu-du-Parc ajoute qu'une automobile a même été emportée par la crue des eaux et que plusieurs infrastructures sont très endommagées .

Au dernier relevé, 182 millimètres de pluie sont tombés. C'est beaucoup en très peu de temps.

Une facture qui risque de coûter cher

Les infrastructures de Saint-Mathieu-du-Parc datent des années 70 à 90. Le maire s'attend que sa municipalité soit déclarée zone sinistrée, dans les prochains jours. Aussitôt qu'on aura le décret, il y aura des sommes qui vont être allouées par le gouvernement et pour réparer nos infrastructures , annonce-t-il.

Le Domaine du Lac Jackson est un secteur privé. Claude Mayrand indique qu'une réunion est prévue demain en vue de planifier le type d'aide qui peut être apporté pour la reconstruction de ce chemin. On va apporter l'aide nécessaire là où la loi nous le permet , conclut-il.

D’après l’entrevue réalisée à l’émission En direct