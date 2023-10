Le Forum jeunesse régional renaît pour offrir une voix aux 12-35 ans

Le Forum jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue reprend ses activités après une période d'inactivité d’environ trois ans et demi en raison d'un manque de financement.

L'organisation vise à représenter, mobiliser et concerter les jeunes de 12 à 35 ans de la région. Un premier événement aura lieu le 28 octobre prochain au campus de Rouyn-Noranda de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Il va y avoir des conférences, des ateliers. On veut aussi qu’il y ait un moment de consultation afin de voir c’est quoi les enjeux importants pour les jeunes maintenant. On sait que ce n’est plus la même chose qu’il y a dix ans , mentionne Mishka Caldwell-Pichette, chargée de projet au Forum jeunesse.

L’environnement risque fortement de se retrouver au cœur des discussions, selon Mme Caldwell-Pichette. L’enjeu du sport et de l’agriculture est ressorti aussi, étonnamment, chez les jeunes qu’on a consultés , indique-t-elle.

Mishka Caldwell-Pichette, chargée de projet au Forum jeunesse. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Vanessa Limage

Un retour soutenu par le député fédéral

Le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, contribue à la relance du Forum jeunesse en soutenant financièrement le projet et en s'impliquant dans la reconstruction du groupe.

Il y a tellement de jeunes dans la région qui ont des rôles de leadership importants et qui ont été formés dans les Forums jeunesse. C’est quelque chose qui nous manque depuis quelques années, cet esprit de concertation.

L’aide financière apportée par son bureau est temporaire afin que l’organisation reprenne son envol et qu’elle devienne autonome.

Le député bloquiste d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Bien que le Forum jeunesse offrira un lieu propice aux discussions et aux débats politiques, le député Lemire précise que l'organisation n'est pas partisane. Pour moi, c’est très clair : ce n’est pas le Bloc Québécois qui démarre le Forum jeunesse , assure-t-il.

Sébastien Lemire a occupé divers postes au sein du Forum jeunesse au cours des 20 dernières années. Il ne s’en cache pas, la relance du groupe est aussi une mission personnelle.

J’occupe la fonction que j’ai aujourd’hui notamment parce que je suis passé à un endroit comme le Forum jeunesse. Mais il y a aussi le souhait d’accueillir les leaders de demain , souligne Sébastien Lemire.