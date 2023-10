25 ans pour Les Chauffeurs à pieds

Les Chauffeurs à pieds font chanter et danser le public d’ici et d’ailleurs depuis maintenant 25 ans. Amoureux de la musique traditionnelle québécoise, le quatuor de Québec célèbre en grand avec la sortie d’un 9e album, Noé.

Un quart de siècle s’est écoulé depuis le début des Chauffeurs à pieds, groupe de Québec qui a pris vie dans les corridors de l’école secondaire des Compagnons-de-Cartier.

On dit 25 ans, mais Antoine [Gauthier, membre fondateur], je joue de la musique avec depuis que j’ai 13 ans je crois, raconte Benoît Fortier, membre fondateur du groupe et multi-instrumentiste. La musique traditionnelle, Antoine avait ça dans sa famille, il nous a convaincus.

Après le Cégep, le petit groupe a décidé de troquer la musique irlandaise et bretonne pour se spécialiser dans la musique traditionnelle québécoise. Avec leurs amis musiciens Louis-Simon Lemieux et Olivier Soucy, les Chauffeurs à pieds ont parcouru les différents festivals du Québec et ont été chaudement accueillis par la critique. Jusqu’à maintenant, neuf albums sont sortis de leur collaboration.

Les artistes sur scène Photo : Chauffeurs à pieds

Il y a eu beaucoup de moments intenses. Sur scène, on essaie de créer un moment spécial, et des fois, moi je suis déjà sorti de scène et on se sentait comme des rockstars! se remémore M. Fortier.

Le groupe de Québec est fier du chemin parcouru, et pose un regard positif sur les années à venir.

Beaucoup de fierté, mais une fierté particulière parce qu’en quelque part, on est convaincu qu’on va faire de la musique jusqu’à nos 80 ans, raconte le musicien. [...] Jusqu’à maintenant, ça [leur parcours] s’est vraiment bien passé, on dirait qu’on a pas vu le temps passer!

Un neuvième album encore tout chaud

Sorti à la fin du mois de septembre, l’album Noé rassemble une douzaine de titres pour faire danser (ou giguer!) le public.

Il y a quelque chose de la spontanéité du spectacle dans ces chansons-là. Oui, on a des arrangements plus sophistiqués, mais je trouve qu’on retrouve la puissance des arrangements vocaux, de la masse de gens qui chante [..­.] On a essayé d’aller chercher cette énergie-là.

Le talent du quatuor multi-instrumentiste y est, d'ailleurs, bien mis en valeur : on peut y attendre de la guitare, du violon, du cor, de la flûte à bec, de la podorythmie et de belles harmonies vocales qui font la signature du groupe.

Une chose est sûre, ajoute-t-il, c’est qu’on a développé notre propre couleur personnelle, notre swing, notre sensibilité dans la manière de jouer la musique traditionnelle.

L'album « Noé » sorti à la fin du mois de septembre Photo : Chauffeurs à pieds

Passion trad

Moi, je ne connaissais pas ça du tout, la musique traditionnelle, dit M. Fortier. Oui, la musique, je l’aimais au départ, mais j’ai aimé la musique autant que j’ai aimé la communauté et je me suis intégré dans un groupe avec un fort sentiment d’appartenance.

En plus de cet esprit de communauté, la beauté du répertoire et l’accessibilité de ce style font que Benoît Fortier demeure toujours aussi passionné.

Pour moi, c’est plus qu’une musique que j’aime. Ce sont des gens que j’aime, des rencontres, des voyages, et c’est aussi devenu aussi avec le temps un milieu où j’ai pu m’exprimer personnellement [...] Ici [dans la communauté de la musique trad], tout le monde est accueilli avec ses particularités, avec son talent, et cet aspect-là est encouragé.

Les Chauffeurs à pieds seront en spectacle pour le lancement de leur album Noé mardi au District Saint-Joseph, à Québec.