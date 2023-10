Enfin une victoire pour les Olympiques de Gatineau

Les Olympiques de Gatineau peuvent pousser un soupir de soulagement. Ils ont finalement remporté leur première victoire de la saison, lundi après-midi, au Centre Slush Puppie face au Drakkar de Baie-Comeau.

Les 3193 spectateurs ont même eu droit à un festival offensif dans un gain de 6-1.

Les gars ont joué exactement comme on voulait. On a été en unité de cinq partout. On a pas été parfait, mais les gars se sont donnés, ils ont donné tout ce qu’ils avaient. Ils méritent vraiment cette victoire-là , s’est exclamé l’entraîneur Benoit Desrosiers après la rencontre.

Pour une deuxième fois de suite, les Olympiques ont marqué le premier but dans la rencontre. Jan Golicic a ouvert la marque avant de voir Louis-Charles Plourde niveler les chances seulement 14 secondes plus tard.

On aurait pu frapper un mur et ça aurait été le point tournant , a mentionné Desrosiers. Mais, on s’est tout de suite ressaisi et on a appliqué un échec avant soutenu pour se remettre dans le rythme du match .

Les Olympiques ont ensuite marqué cinq buts sans riposte, dont quatre dans la deuxième période.

On a gardé une attitude positive à tout moment malgré les défaites , a assuré Nathan Lévesque, première étoile du match avec un but et une passe.

J’ai confiance en notre équipe et ce qu’on est capable de faire. Quand on élève notre jeu, on peut battre n’importe qui sur 60 minutes.

Ouvrir en mode plein écran Nathan Lévesque a été nommé première étoile de la rencontre. Photo : Dominic Charette / Olympiques de Gatineau

Plus de combativité

Gatineau semble avoir bataillé plus intensément que lors des dernières rencontres, en plus de retrouver une certaine combativité, contre le Drakkar, qui faisait défaut depuis le début de l’année.

C’est sûr qu’on n'a pas une équipe qui peut se permettre de jouer des matchs de bout de bâton. On a du talent, mais notre identité, c’est vraiment de travailler fort et d’être dans la face de l’adversaire , a renchéri Lévesque.

Je regardais nos réactions après nos buts et c’est comme ça qu’il faut jouer , a insisté l’entraîneur, qui a remporté sa première victoire dans la LHJMQ comme entraîneur-chef, lui qui en comptait déjà deux avec les Remparts lorsqu’il avait remplacé Patrick Roy.

Ce n'était pas seulement ma première victoire, c'était celle pour tout mon staff... Vraiment une victoire d’équipe.

Un gardien solide

Le gardien recrue Kian Hodgins a aussi été tenace, repoussant 27 lancers.

Il a été solide! Il a joué gros et il a beaucoup de mérite. Il a travaillé fort et il performe dans chaque match. Il a mérité son poste. Ça n’a pas toujours été facile parce qu’ils ont eu des chances de qualité. Il a fait plusieurs arrêts importants , a souligné Desrosiers.

Les Olympiques tenteront de bâtir sur cette victoire alors qu’ils recevront les Eagles du Cap-Breton et leur ancien entraîneur, Louis Robitaille, jeudi.

J’espère que ça va enlever de la pression aux joueurs. Il faut savourer la victoire. Ensuite, prendre ce qu’on a aimé et améliorer ce qu’il faut améliorer , a dit Desrosiers.

Parions que plusieurs membres de l’organisation espèrent une victoire sans équivoque pour le retour de Robitaille, qui a quitté les Olympiques le printemps dernier, quelques semaines après l’élimination de l’équipe par les Remparts de Québec.