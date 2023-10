Et de trois pour les Foreurs face aux Huskies!

Les Foreurs l’ont emporté 5-2 face aux Huskies de Rouyn-Noranda, lundi après-midi devant un peu plus de 2100 spectateurs au Centre Agnico Eagle de Val-d’Or, pour signer une troisième victoire en autant de duels de la Bataille de l’Abitibi en ce début de saison dans la LHJMQ.

C’était l’égalité 2-2 dans ce match de l’Action de grâce avant que Nathan Drapeau ne donne l’avance aux Valdoriens pour de bon en touchant la cible lors d’un jeu de puissance, en fin de deuxième période.

Nathan Brisson et Alexandre Guy, lui aussi en avantage numérique, ont ensuite marqué dans la seconde moitié du dernier tiers pour assurer la victoire aux Foreurs, qui doivent également une fière chandelle à leur gardien Mathis Lussier, lequel a bloqué 30 tirs sur 32 pour savourer son 3e gain en quatre décisions depuis le début de la campagne.

Frédéric Potvin et Matthew Bolduc, avec son tout premier dans la LHJMQ, ont enfilé les autres buts des vainqueurs, alors que Thomas Verdon et Benjamin Brunelle répliquaient pour les Huskies, dont le gardien Kyle Hagen n’a arrêté que 15 des 20 lancers dirigés vers lui.

Les Foreurs, qui continuent d’étonner grâce à leur opportunisme, à leur excellent rendement en avantage numérique et au beau travail de leurs gardiens, ont ainsi retrouvé le chemin de la victoire après avoir encaissé des revers de 3-1 et de 3-2 en fusillade, vendredi et samedi à Québec. À la surprise générale, la troupe de l’entraîneur-chef et directeur-gérant Maxime Desruisseaux occupe le 1er rang de l’Association Ouest et le 2e échelon du classement général en vertu d’une fiche de 5-1-1.

De leur côté, les Huskies sont présentement quatrièmes dans l’Ouest avec un dossier un peu bizarre de 3-2-3. Avant de subir la défaite à Val-d’Or lundi, ils avaient connu un bon voyage dans les jours précédents avec deux victoires en trois sorties.

Les deux formations abitibiennes recevront les Sea Dogs de Saint John et les Eagles du Cap Breton le week-end prochain.