Robert Kennedy Jr. sera candidat indépendant à la présidentielle américaine

L'avocat spécialisé dans le droit environnemental Robert F. Kennedy Jr. a déclaré lundi qu'il se présenterait à la présidence en tant qu'indépendant et qu'il abandonnerait sa candidature aux primaires démocrates, ajoutant ainsi un nouveau rebondissement à la course de 2024 se dirigeant vers une probable revanche entre le président Joe Biden et l'ancien président Donald Trump.

S'exprimant lundi depuis l'Independence Mall de Philadelphie, où les documents fondateurs de l'Amérique ont été adoptés, M. Kennedy a déclaré qu'il y avait une marée montante de mécontentement dans le pays et qu'il souhaitait faire une nouvelle déclaration d'indépendance de l'emprise des grandes entreprises, des médias et des deux grands partis politiques.

Je suis venu ici aujourd'hui pour déclarer notre indépendance face à la tyrannie de la corruption qui nous prive d'une vie abordable, de notre croyance en l'avenir et de notre respect les uns envers les autres , a déclaré M. Kennedy.

Pour ce faire, je dois d'abord déclarer ma propre indépendance. Mon indépendance du Parti démocrate et de tous les autres partis politiques , a-t-il poursuivi.

Publicité

M. Kennedy, membre d'une des familles démocrates les plus célèbres en politique, menait une campagne primaire de longue haleine. Il bénéficie de meilleurs appuis parmi les républicains que parmi les démocrates.

Les sondages montrent que beaucoup plus de républicains que de démocrates ont une opinion favorable de M. Kennedy. Il a également obtenu le soutien de certains conservateurs d'extrême droite pour ses opinions marginales, notamment sa méfiance exprimée à l'égard des vaccins contre la COVID-19, dont des études ont montré qu'ils sont sûrs et efficaces contre les maladies graves et la mort.

Il n'est toutefois pas clair si des soutiens au Parti républicain lui vaudraient des voix lors d'élections générales, alors que M. Kennedy se présenterait également contre Donald Trump. Les alliés aussi bien de M. Biden que de M. Trump se sont parfois demandé si M. Kennedy serait une épine au pied de leur candidat favori.

La vérité est qu'ils ont tous les deux raison, a déclaré M. Kennedy dans son discours. Mon intention est de tout gâcher pour eux deux.

L'annonce de lundi intervient moins d'une semaine après que le militant progressiste Cornel West a abandonné sa candidature au Parti vert en faveur d'une candidature indépendante à la Maison-Blanche. Pendant ce temps, le groupe centriste No Labels s'emploie activement à garantir l'accès au scrutin pour un candidat qui n'a pas encore été nommé.

Publicité

L'opposition se manifeste

Jusqu'à présent, les alliés de Joe Biden ont considéré la campagne primaire de Robert Kennedy comme peu sérieuse. Invité à commenter avant l'annonce, un porte-parole du Comité national démocrate a répondu avec une émoticône roulant des yeux.

Le Comité national républicain a publié une fiche d'information avant le discours de M. Kennedy intitulée Radical DEMOCRAT RFK Jr. qui répertorie les moments où il a soutenu des idées ou des politiciens libéraux.

Le document énumère également les moments où il a soutenu des théories du complot sur la COVID-19 ou les allégations d'élections volées liées aux élections présidentielles de 2000 et de 2004 que les démocrates ont perdues face au président George W. Bush.

Donald Trump continue de promouvoir la théorie réfutée selon laquelle sa défaite face à Joe Biden était le résultat d'une élection volée.

À la recherche de changement

Des centaines de partisans se sont rassemblés pour entendre les remarques de M. Kennedy, scandant parfois : RFK, jusqu'au bout! Les pancartes de campagne annonçaient un nouveau slogan potentiel : Déclarez votre indépendance.

Parmi les admirateurs de Robert F. Kennedy Jr. dans la foule se trouvaient plusieurs électeurs qui ne s'identifiaient pas comme démocrates ou républicains et qui considéraient M. Kennedy comme un révélateur de vérité et une bouffée d'air frais.

D'autres partisans, comme Brent Snyder, un vétéran handicapé du sud de Philadelphie, ont déclaré qu'ils avaient voté pour Trump dans le passé, mais qu'ils cherchaient un changement.

La famille s'en mêle

Quatre des dix frères et sœurs de Kennedy ont publié une déclaration commune dénonçant sa candidature et se disant attristés par son annonce.