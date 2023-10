Une étude sur l’agriculture à longueur d’année dans le Nord

Le Collège Boréal fait équipe avec le Réseau d’innovation agroalimentaire en région rurale (Sault-Sainte-Marie), AgriTech North (Dryden) et les fermes Truly Northern (Grand Sudbury) pour une recherche sur les façons de faire pousser des aliments dans le Nord de l’Ontario en toutes saisons.

L'objectif du groupe est de trouver une façon d’allonger la saison de croissance, en étudiant d’abord les petits fruits, explique Sabine Bouchard, directrice de la recherche et de l’innovation pour le Collège Boréal.

I ls regardent comment développer un système pour compenser la courte saison de croissance des petits fruits [...] dans le Nord de l’Ontario , précise-t-elle.

Sabine Bouchard affirme que le projet multidisciplinaire implique des étudiants du programme de techniques de soudage et de fabrication, en plus de ceux du programme en agriculture. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andréanne Germain

Les chercheurs s’intéressent particulièrement aux systèmes hydroponiques et aux serres, selon Mme Bouchard.

Nos étudiants sont ceux qui ont travaillé à construire les supports de culture et à les tester , poursuit la directrice de la recherche et de l’innovation du Collège Boréal.

Un don d’un million de dollars de la Fondation de la famille Weston permettra de tester les infrastructures dans le climat arctique sur le Grand Nord canadien cet hiver.

Dans un communiqué, le directeur du Réseau d’innovation agroalimentaire en région rurale (RIARR), David Thompson, a partagé son enthousiasme pour le projet.

Le RIARR est excité de collaborer avec nos précieux partenaires pour développer un système innovant et durable pour la production de petits fruits à longueur d’année au Canada.

Il précise que le RIARR est principalement responsable d’accélérer le développement et la commercialisation des technologies découlant du projet.

Le projet doit se terminer en octobre 2024.

Les participants au projet détermineront alors si les résultats sont positifs et s’il est possible d’adapter les infrastructures à des projets de plus grande envergure.

Avec les informations de CBC