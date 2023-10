Face à un cancer incurable, Donald Giroux refuse les traitements et demande l'aide médicale à mourir. Tout au long de son dernier été, cet homme attachant partage son cheminement avec nous.

Un peu avant Noël dernier, Donald Giroux, 69 ans, reçoit un diagnostic de cancer de l'œsophage. Un choc pour cet homme qui consulte alors pour de simples douleurs à la gorge. Des examens médicaux plus approfondis confirment le pire : des tumeurs disséminées rendent une opération et une rémission impossibles. La seule option qui lui est proposée, des traitements palliatifs de chimiothérapie et de radiothérapie.

Monsieur Giroux refuse ces traitements. Il préfère profiter de ses derniers mois avec ses proches sans avoir à vivre les effets secondaires des traitements et les allers-retours à l'hôpital.

C'est en mai dernier que j'ai pris contact avec lui pour la première fois. Je souhaitais réaliser un reportage sur les soins palliatifs et la fin de vie à domicile. Lors de cette première conversation téléphonique, il me confie qu'il n'aura pas de soins à domicile, puisqu'il a choisi de recourir à l'aide médicale à mourir et que sa famille sera auprès de lui pendant son cheminement.

La journaliste en moi est tentée de lui demander de suivre son parcours, mais ma pudeur me retient. Le lendemain, c'est lui qui me contacte pour me proposer de raconter son histoire jusqu'à la fin. Cet homme éduqué, réfléchi veut témoigner de sa démarche devant la caméra, une façon pour lui de faire œuvre utile. On a oublié de nous apprendre à mourir , me lance-t-il. C'est ainsi que cette aventure commence avec lui.

Ouvrir en mode plein écran 31 mai 2023, Donald Giroux signe sa demande d'aide médicale à mourir. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

Le 31 mai, accompagné du caméraman Philippe Kirouac, mon partenaire tout au long de ce parcours, nous rencontrons Donald Giroux pour la première fois. Dès notre arrivée, le courant passe entre nous. Annie Jacques, son infirmière, est sur place pour lui faire signer son document d'aide médicale à mourir. Ce sont les premières images que nous tournons de cet homme décidé à mourir à son heure, avant que ses souffrances ne prennent toute la place.

Ouvrir en mode plein écran Donald Giroux, sa grande amie Sophie Lafontaine, Philippe Kirouac caméraman, Guylaine Bussière journaliste, le 5 juillet à Thetford Mines sur la terre où Donald a tenu son entreprise d'horticulture ornementale. Photo : Mathieu Giroux

Nous allons ainsi à sa rencontre à huit reprises au fil de l'été. Ces rencontres qui ont lieu chez lui sont des occasions d'échanger et d'approfondir sur les raisons qui le poussent à suivre cette voie. L'homme est accueillant, éloquent et ouvert. Nous apprenons à le connaître, un lien se tisse entre nous.

Au départ, ses enfants ne souhaitent pas témoigner. En cours d'été, ils décident finalement de participer au documentaire, de nous livrer leurs émotions et réflexions face au choix de Donald.

Leurs témoignages sont riches de sens et nuancés. Ses quatre enfants, son amie de cœur se sont ainsi ouverts et nous ont accueillis eux aussi dans leur intimité.

Ouvrir en mode plein écran Philippe Kirouac, caméraman ; Guylaine Bussière journalise ; Donald Giroux, à quelques heures de son grand départ. Photo : Sophie Lafontaine

C'est leur histoire qu'on raconte dans Un été pour dire adieu . Nous avons été présents jusqu'au dernier jour. Ce documentaire n'est pas une prise de position en faveur de l'aide médicale à mourir, mais un regard sur l'expérience d'un homme qui a fait ce choix et qui a accepté d'en parler publiquement.

Nous remercions Donald Giroux, sa famille, ses amis, ses soignants de nous avoir fait confiance. Philippe Kirouac et moi avons nous-mêmes été émus et ébranlés par le grand départ de Donald à qui nous nous étions attachés, parce qu'au-delà du métier de journaliste et de caméraman, nous sommes humains.