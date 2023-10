Un Sherbrookois originaire de Kaboul se désole du séisme en Afghanistan

Sha Ismatullah Habibi, originaire de Kaboul en Afghanistan, et établit à Sherbrooke depuis maintenant plus de 30 ans, se désole de voir les conséquences du puissant séisme de magnitude 6,3 qui a tué plus de 2000 personnes dans l'ouest de l'Afghanistan samedi.

Celui qui est également directeur général de l'Association éducative transculturelle à Sherbrooke constate avec tristesse qu'une autre catastrophe s'abat sur le pays qui vit déjà dans la misère et dans la pauvreté.

Ça nous rend tristes. Ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de soigner les blessés. Quand tu es dans une région éloignée de la ville, souvent il n'y a pas de route, c'est très difficile d'accès, pour tous les villages qui ont été détruits.

Ouvrir en mode plein écran Sha Ismatullah Habibi (archives) Photo : Radio-Canada / Daniel Mailloux

En Afghanistan, la pauvreté est là. Je ne pense pas que les Nations Unies ou les autres organisations internationales soient capables de prendre en charge [la population] rapidement , estime Sha Ismatullah Habibi.

Ce n'est pas évident pour les gens qui sont-là. Parce que très souvent, dans cette région-là, ce sont des gens qui sont des cultivateurs donc ils ont perdu tout ce qu'ils avaient.

Selon l'ONU, 100 % des maisons ont été détruites dans 11 villages du district rural de Zenda Jan, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de la ville d'Herat.

D'après M. Habibi, des tremblements de terre peuvent survenir environ chaque année en Afghanistan, mais pas avec autant de morts.

En Afghanistan, des funérailles collectives ont été organisées lundi. Les fouilles se poursuivent toujours dans la région touchée par le séisme afin de tenter de trouver des survivants.

Avec les informations de John-Sébastien Naïs