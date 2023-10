Un rassemblement en solidarité à Israël organisé à Ottawa

Un rassemblement en solidarité avec Israël, organisé par la Fédération juive d'Ottawa, aura lieu lundi soir, au Centre communautaire juif Soloway.

L'attaque-surprise lancée par la branche armée du groupe palestinien Hamas contre Israël et ses forces armées dans la nuit de vendredi à samedi a provoqué une onde de choc dans la région de la capitale fédérale.

On a tous vécu quelque chose de très très difficile et ça continue , confie le vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Richard Marceau.

Le vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes, Richard Marceau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Celui dont le fils réside actuellement en Israël vit présentement un mélange de sentiment d’horreur, d'incrédulité, de colère, de peur et de crainte , même s’il assure que son garçon se porte bien.

Le but du rassemblement est de se retrouver ensemble , explique-t-il, et de se montrer solidaire envers la communauté israélienne.

Nos cœurs sont brisés alors que nous continuons à regarder les nouvelles horribles et à voir des amis et des familles en Israël au milieu de la guerre , écrit quant à elle la Fédération juive d'Ottawa sur Facebook.

Plus que jamais, il est essentiel que nous nous rassemblions pour manifester notre amour et notre soutien à notre patrie et à son peuple.

Les organisateurs indiquent que des discours ainsi que des prières auront lieu lors du rassemblement.

Enjeux de sécurité

Si M. Marceau ne se dit pas inquiet pour la sécurité des participants, la Fédération juive d'Ottawa indique sur Facebook qu’un service de sécurité sera présent lors de l'événement .

La Fédération demande également aux participants d’éviter d’apporter un sac ou un sac à dos au rassemblement.

Nous sommes au courant qu’ouvertement, il y a des gens qui manifestent leur appui au Hamas , reconnaît Richard Marceau. Nous ne sommes pas naïfs.

Le Service de police d’Ottawa a d’ailleurs indiqué être aux aguets dans un message publié sur le réseau social X, samedi.

Nous avons renforcé la présence policière dans les lieux de culte, notamment les synagogues et les mosquées , écrit le service policier.

Les crimes de haine ne seront pas tolérés et feront l'objet d'une enquête approfondie.

Manifestation pro-Palestine

Une centaine de manifestants propalestiniens se sont rassemblés, dimanche, devant le Monument canadien pour les droits de la personne, à Ottawa.

M. Marceau s’indigne de voir des manifestants applaudir des gestes qu’il qualifie de massacre .

Sur la colline du Parlement, à Ottawa, la tour de la Paix a été illuminée aux couleurs du drapeau d’Israël, dimanche soir, et le drapeau national du Canada a été mis en berne.

Des rassemblements de solidarité avec Israël sont aussi prévus dans d’autres grandes villes canadiennes.

Avec les informations de Rémi Authier