Une 22e Virée Trad résiliente et bien vivante

Les festivaliers ont vibré au rythme du violon, de l’accordéon et de la podorythmie à l’occasion de La Virée Trad, qui s’est déroulée du 6 au 8 octobre au Quai des arts de Carleton-sur-Mer.

Le festival n’a jamais été aussi populaire, surtout auprès des jeunes, selon le coordonnateur du festival, Samuel Téguel.

Depuis 2019, on bat des records d’assistance. Ce qui m’impressionne surtout, comme on a vu à la Veillée de danse traditionnelle de vendredi, c’est qu’il y a de plus en plus de jeunes. Donc il y a une certaine régénérescence de nos festivaliers , indique-t-il.

La relève du trad, elle est là, elle est en Gaspésie, elle est à Carleton-sur-Mer, elle est dans la Baie-des-Chaleurs.

La veillée de danse traditionnelle du vendredi soir, orchestrée par la formation La Déferlance et Donald Dubuc au call, a réuni plus de 400 personnes.

Mais la météo est venue jouer les trouble-fêtes, ce qui a forcé le comité organisateur à revoir la programmation de la journée de dimanche, notamment en fermant le site extérieur et en annulant la tenue du marché public.

La sécurité des festivaliers, de nos équipes et des artistes était la priorité , affirme le coordonnateur de l’événement, Samuel Téguel.

Samuel Téguel est le directeur de Maximum 90 et le coordonnateur de La Virée Trad.

La décision de fermer le site extérieur a toutefois privé le festival d’une partie de ses visiteurs et de ses revenus.

Samedi, seulement pour le site extérieur, on a vendu plus 3500 bracelets d’accès. Mais on a été coupé dans notre élan. Ça été crève-cœur de fermer le site le dimanche et on s’est privés de la possibilité de vendre environ 2000 bracelets , calcule le coordonnateur.

Forcément, ce sera une assistance un peu revue à la baisse compte tenu des caprices de dame nature. On aurait pu atteindre les 8000 festivaliers soit un record historique, mais on sera plus près du 6000 festivaliers, ce qui est déjà extraordinaire.

L’organisation a tout de même prolongé le marché de samedi jusqu’à 21 h pour permettre aux festivaliers de faire le plein de produits locaux auprès des producteurs présents.

Le marché public de La Virée Trad s'est exceptionnellement déroulé sur une journée seulement cette année en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Autrement, tous les autres activités et spectacles ont pu être relocalisés, notamment à l’intérieur du Quai des arts et dans le gymnase du campus de Carleton-sur-Mer du cégep de la Gaspésie et des Îles.

Une programmation diversifiée

Plusieurs formations en étaient à leur premier passage à La Virée Trad cette année. Et pour la première fois, la programmation du festival met de l’avant une majorité d’artistes féminines.

Plus de filles que de gars, donc ça veut dire que le trad rime aussi au féminin , lance Samuel Téguel.

Parmi ces voix féminines, on y retrouve les quintettes féminins Germaine, qui en était et Galant, tu perds ton temps, habitué du festival et qui célébrait cette année son 20e anniversaire pour l’occasion.

La formation Germaine en est à sa première visite à La Virée Trad.

Des fois, en trad, c’est un petit enjeu que de représenter la femme et même sa représentation elle-même est un enjeu, alors c’est le fun qu’on puisse mettre ça de l’avant et que des gens se retrouvent dans ce qu’on chante , explique Catherine Landry, membre interprète de la formation Germaine.

On est vraiment contentes que le trad soit vivant et qu’il y ait des festivals dynamiques au Québec , ajoute sa consœur Patricia Ho-Yi Wang, également membre du même quintette.

On y a croit à cette musique-là et qu’elle peut rejoindre plein de gens, que ce soit ceux qui la connaissent ou qui ne la connaissent pas […] et La Virée c’est un super festival pour démocratiser ça et la mettre de l’avant , poursuit Mélina Mauger-Lavigne, autre membre interprète de Germaine.

Le collectif Germaine. De gauche à droite: Catherine Landry, Patricia Ho-Yi Wang, Rachel Carignan, Flo Mailhot-Léonard et Mélina Mauger-Lavigne.

Le public a aussi eu droit à des musiques métissées, entre autres avec le spectacle de chant de gorge inuit Saimaniq, du collectif Oktoécho, samedi soir.

Les propositions autant autochtones, québécoises, acadiennes, irlandaises ou même bretonnes et autres sont les bienvenues, tant qu’elles cadrent avec l’esprit du festival , dit Samuel Téguel.

Ce n’est que la manifestation de la diversité musicale traditionnelle au Québec.

La 22e Virée Trad s’est conclue dimanche avec un match d’improvisation gigué de la troupe Bigico, ainsi qu’une veillée musicale traditionnelle.

La gigue a rythmé les performances de La Virée Trad.

Prolonger la saison touristique

Si la météo automnale n’a pas souri cette année à La Virée Trad, c’est un peu le pari que prend le comité organisateur en planifiant un festival à l’automne.

De célébrer le patrimoine vivant québécois lors de la fin de semaine de l’Action de grâce est un peu la signature du festival depuis sa création en 2001. Le comité organisateur souhaitait se démarquer d’un festival en saison estivale.

De nombreux festivaliers étaient rassemblés près du Quai des arts à Carleton-sur-Mer.

Cette stratégie de miser sur les activités événementielles pour prolonger la saison touristique en automne semble fonctionner et générer des retombées économiques dans la Baie-des-Chaleurs.

En temps normal, avec une météo clémente […] on parle de 38 % de touristes, c’est 700 000 $ en retombées économiques. C’est des emplois aussi, contractuels, pigistes. Puis effectivement, il y a des dépenses sur le site du festival, mais également dans les commerces aux alentours comme les hôtels et les restaurants , précise Samuel Téguel.

Cette année, la Virée Trad a, par ailleurs, bénéficié d’une aide financière de 125 250 $ des ministères québécois de la Culture et du Tourisme.