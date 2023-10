Une manifestation pour dénoncer la fin de la gratuité pour les jeunes au Mont-Édouard

Une cinquantaine de personnes ont manifesté lundi matin à L'Anse-Saint-Jean, dans le Bas-Saguenay. Ils dénoncent un changement qui sera apporté cet hiver au centre de ski du Mont-Édouard, propriété de la Municipalité.

Les années précédentes, les enfants de treize ans et moins du Bas-Saguenay pouvaient aller skier gratuitement, ce qui ne sera plus le cas cette année.

Ces derniers, et leurs parents, ont appris au cours des derniers jours qu'ils ne pourront plus skier gratuitement au Mont-Édouard, en raison des difficultés financières de la station de ski, qui faisait face à une dette de deux millions de dollars.

Dans un court entretien, le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron, a expliqué que la fin de la gratuité faisait partie de la proposition aux créanciers qui a été acceptée cette semaine. Ce dernier est également le président de la Société de développement de L’Anse-Saint-Jean, qui administre la station.

Ouvrir en mode plein écran Les personnes présentes ont dénoncé la fin de la gratuité pour les Anjeannois de 13 ans et moins au Mont-Édouard. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Le plan de restructuration a été accepté le 5 octobre.

Publicité

C'est le seul service de loisir qu'on a ici à la municipalité. On n’a pas de piscine, on n’a pas de terrain de soccer comme dans les grandes villes , a déploré Marie-Claude Boily, une enseignante présente à la manifestation.

Pour compenser, les enfants qui résident en permanence dans la municipalité auront accès à huit billets.

Les autres enfants, dont les parents ont un chalet de ski, mais qui n'habitent pas le village à l'année, auront un rabais de 50 %.

Des adolescents déçus

Des adolescents rencontrés estiment que c'est insuffisant.

Il faut encourager les jeunes, il faut encourager les jeunes à faire du ski, du sport. Si on enlève la passe gratuite, les familles qui ont beaucoup d'enfants, ils vont peut-être ne plus y aller , a commenté Gabrielle Gagnon.

Publicité

Le thème des saines habitudes de vie faisait d'ailleurs partie des points exposés par les manifestants.

Sinon, on peut juste y aller huit fois dans l'année avec les billets, moi, je trouve ça vraiment injuste pour les enfants et pour les adultes aussi parce que c'est à eux de payer , a enchaîné Raphaëlle Capistran.

L'absence de consultation dénoncée

Pour sa part, Élisabeth Boily, présente à la manifestation, estime que la Municipalité aurait dû consulter avant de proposer de changer la structure des tarifs.

On aurait aimé ça peut-être être consulté parce qu'on pense quand même que, oui à quelque part, on aurait pu se mobiliser en tant que citoyens de L'Anse pour justement contribuer d'une certaine façon. Est-ce qu'on aurait pu faire une levée de fonds, se mobiliser en fait pour pouvoir justement y contribuer? Mais là on trouve que la décision qui a été prise a des effets quand même importants pour les jeunes de L'Anse-Saint-Jean , a-t-elle souligné.

Ouvrir en mode plein écran Plusieurs jeunes directement touchés ont pris part à la manifestation. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Selon elle, des structures existent déjà où il aurait été possible d’aborder la question.

De son côté, Richard Perron sera disponible mardi pour expliquer plus longuement la position de la Municipalité.

D’après un reportage de Claude Bouchard