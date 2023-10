La crue des eaux a emporté la plage du Camping Bivouak, située aux abords du Lac Bell à Saint-Élie-de-Caxton, et a causé un effondrement de terrain. Les copropriétaires Mirelle Brind'Amour et son conjoint William Gagnon ont constaté l'ampleur des dégâts, alors que le lac est devenu une rivière.

Mirelle Brind'Amour explique que l'eau s'échappe maintenant par la crevasse causée par l'affaissement du terrain. D'importants dommages sont constatés. Le lac est l'attraction principale du camping et c'est le lieu de rassemblement de centaines de familles, lors des journées chaudes d'été , déclare-t-elle.

La copropriétaire ajoute qu'il s'agit par ailleurs d'un point de rafraîchissement qui est offert gratuitement aux résidents de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, en plus d'être une oasis de paix pour les quelque 150 campeurs saisonniers .

Vous pouvez imaginer la tristesse sur nos visages quand nous avons constaté les dégâts, dimanche dernier.

Une découverte inattendue

C'est à la suite d'une marche sur le terrain en compagnie de son conjoint que Mirelle Brind'Amour s'est aperçue qu'il y avait eu un effondrement du côté de la plage.

Elle raconte que cela fait en sorte que l'eau ne s'écoule plus par le barrage, mais plutôt par la crevasse que les dommages ont causé. Toute l'eau est partie. C'est maintenant une rivière très très basse. On n'a plus de lac , annonce-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le lac constitue le lieu de rassemblement de centaines de familles, lors des journées chaudes d'été et l'oasis de paix des quelque 150 campeurs saisonniers. Photo : Gracieuseté de : Mirelle Brind'Amour, copropriétaire du Camping Bivouak

Mirelle Brind'Amour se souvient que le lac a été creusé il y a une trentaine d'années. Un espace pour la baignade a été prévu et un barrage a été construit. Il s'agit d'un lac artificiel, construit à partir d'une source d'eau naturelle, précise-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Le lac a été creusé il y a une trentaine d'années. Un espace pour la baignade a été prévu et un barrage a été construit. Photo : Gracieuseté de : Mirelle Brind'Amour, copropriétaire du Camping Bivouak

La dame explique qu'il y a des terrains de camping qui sont situés en bordure du lac. Des gens ont des installations comme des quais. Là, il ne reste plus rien ou les quais ne touchent plus à l'eau. Ils sont dans le vide si l'on veut. Ça fait très nu, on voit le fond du lac .

Ouvrir en mode plein écran La situation doit être rétablie pour permettre au camping d'accueillir à nouveau des résidents, l'an prochain. Photo : Gracieuseté de : Mirelle Brind'Amour, copropriétaire du Camping Bivouak

Mirelle Brind'Amour et son conjoint William Gagnon sont propriétaires du Camping Bivouak, depuis l'année 2018. L'été qui vient de se terminer marque la fin de leur sixième saison, mais aussi la fin de la baignade puisque la plage ne fait plus partie du décor.

Pour la retrouver, il faudra au préalable chercher des solutions pour retrouver un lac!

Avec les informations de Marie-Eve Trudel et de l’entrevue réalisée à l’émission En direct