Une nouvelle maison des jeunes ouvre ses portes à La Corne

La Corne accueille la neuvième maison des jeunes en ruralité sur le territoire de la MRC Abitibi.

Le projet est mené par l’ÉLAN maison des jeunes rurale, en collaboration avec la Municipalité de La Corne. Des activités sont offertes tous les jeudis soirs au sous-sol de l’église de La Corne.

En tout, une vingtaine de jeunes de La Corne sont inscrits. Ils peuvent aussi participer aux activités des autres maisons des jeunes du regroupement à Berry, Guyenne, La Motte, Landrienne, Launay, Saint-Dominique-du-Rosaire, Saint-Félix-de-Dalquier et Saint-Mathieu-d’Harricana.

La Municipalité a pris entente avec la Fabrique, elle nous prête le local un soir par semaine et on déploie notre équipe d’animation. On a une animatrice qui est là trois heures par semaine pour faire de l’animation avec les jeunes de 10 à 17 ans , explique Luc Valcourt, chef d’équipe à l’ÉLAN maison des jeunes rurale.

La formule offerte à La Corne est la même que dans les huit autres municipalités.

On couvre trois volets avec nos animations, soit les saines habitudes de vie, la prévention et la sensibilisation aux dépendances ainsi que la participation citoyenne.

Ouvrir en mode plein écran Le chef d’équipe de l’ÉLAN maison des jeunes rurale, Luc Valcourt. Photo : Gracieuseté

Un plus pour la jeunesse

Du côté de la Municipalité de La Corne, on se réjouit de voir ce nouveau service s’implanter pour la jeunesse locale.

Notre agente de développement, Ghislaine Masse, a travaillé très fort dans ce dossier. On a eu une bonne réponse de la part des jeunes. Je trouve que c’est bien que les ruralités puissent avoir des projets comme ça , souligne Éric Comeau, maire de La Corne.

Pour lui, il s’agit d’un service de plus offert aux jeunes de la communauté. Il vient s’ajouter au parc entièrement refait, au skate park et au terrain de pickleball intérieur ainsi qu'à la glissade naturelle l’hiver.

Nous, à La Corne, on croit en nos jeunes, on croit à la jeunesse. Ça fait longtemps qu’on aurait aimé avoir un tel service, mais maintenant, c’est structuré, avec des animateurs qui sont qualifiés. C’est bien fait et ça fait quelque chose de plus pour nos ados , fait valoir Éric Comeau.

Ouvrir en mode plein écran À La Corne, la maison des jeunes tient ses activités au sous-sol de l'église. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Toujours en expansion

L’ÉLAN maison des jeunes rurale poursuit par ailleurs son expansion sur le territoire de la MRC Abitibi. Elle prévoit ajouter une dixième maison en novembre prochain du côté de Sainte-Gertrude-Manneville.

Nous sommes très heureux. On ne s’attendait pas à connaître une croissance aussi grande et aussi rapide, quoique on était prêts. On a une belle équipe d’animation et la structure étant déjà établie dans d'autres locaux, c’était facile de faire un copier-coller et d’aller de l’avant , affirme Luc Valcourt.

L’ÉLAN maison des jeunes rurale compte plus de 160 membres sur le territoire de la MRC Abitibi.