Un feu perturbe les activités de la Mission Elgin, à Sudbury

Le pire a été évité hier au centre-ville de Sudbury, alors qu'un incendie dans un édifice condamné du centre-ville a forcé une évacuation temporaire du Centre du samaritain, au coin des rues Elgin et Shaughnessy.

Dimanche après-midi, Amanda Robichaud, directrice de la Mission Elgin, a vu de la fumée dans la ruelle derrière l’immeuble qui abrite son organisme ainsi que la soupe populaire Blue Door et d'autres organismes offrant des services aux sans-abri du centre-ville de Sudbury.

Le feu a eu lieu dans l'édifice voisin, condamné depuis maintenant plusieurs mois en raison de son piètre état.

À leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont vu des individus quitter l’édifice.

Selon le chef du service des incendies du Grand Sudbury Jesse Oshell, c’était dangereux d'aller à l’intérieur, et on a pu éteindre le feu de l’extérieur avant d’y entrer pour vérifier qu’il n’y avait personne dans l’édifice .

L’incendie a probablement été causé accidentellement par des gens qui occupaient illégalement l’édifice, poursuit M. Oshell.

Il ajoute que le service des incendies et la Ville du Grand Sudbury vont travailler avec le propriétaire de l’immeuble pour sécuriser les entrées et éviter que d’autres personnes puissent s’introduire dans l’édifice condamné.

Ce n’est pas un endroit sûr. Il y a beaucoup de dangers potentiels dans l’édifice.

Par précaution, le Centre du samaritain a été évacué, mais n’a subi aucun dommage.

Les pompiers ont été excellents , affirme Amanda Robichaud. Ils ont gardé l’œil sur notre édifice toute la soirée, et ils ont pu confirmer qu’il n’y avait pas de dommage de notre côté .

Une panne de courant en après-midi au centre-ville, qui n’était pas en lien avec l’incendie, a compliqué les choses pour la mission Elgin. Elle n’a pas été en mesure d’offrir un repas dimanche soir.

Mme Robichaud explique que les pompiers et la Ville du Grand Sudbury ont aidé à sauver la journée. La Ville a fait venir des autobus pour que nos clients puissent rester au chaud, et ils ont amené de la pizza et du café .

La mission Elgin a pu rouvrir lundi matin pour servir le déjeuner et un souper de l'Action de grâce en soirée.