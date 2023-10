Les recherches d’une femme portée disparue se poursuivent le week-end de l’Action de grâce

Depuis plus d'une semaine, des centaines de personnes, dont sa famille, la police et une équipe de recherche et de sauvetage de Cochrane, tentent de retrouver une femme de 25 ans, Amy Fahlman, portée disparue le 1er octobre.

Selon la police, Amy Fahlman a quitté sa maison de Calgary le 29 septembre en indiquant à sa famille qu’elle prenait sa voiture pour se rendre dans la nature. Elle aime peindre ou dessiner dans la nature et elle n’est jamais revenue , explique son cousin, Trevor Miller.

Il précise que les recherches initiales ont été assez vastes, comprenant le sud de la région de Kananaskis jusqu’à la frontière avec la Colombie-Britannique. Désormais, les recherches ciblent un secteur forestier proche de là où a été retrouvée sa voiture, soit à 45 km au nord du village de Waiparous.

Dans un communiqué, la police confirme que le véhicule de la jeune femme a été retrouvé, mais qu'elle ne fournira aucun autre détail pour l’instant.

Trevor Miller se dit réconforté de savoir que tant d’amis et de membres de la famille sont venus de partout au Canada, et même du Texas, pour tenter de retrouver Amy Fahlman. Cela me redonne confiance en l’humanité.

Les recherches se font à pied, à cheval et sur des véhicules tout terrain à travers un relief difficile. Les communications sont facilitées par un abonnement au fournisseur d'accès à Internet par satellite Starlink.

La police demande au public de lui fournir tout enregistrement de caméra de tableau de bord qui pourrait montrer la Nissan Murano de couleur grise d’Amy Fahlman. Elle circulait le 29 septembre entre midi et 18 h sur l’autoroute 1A en direction de l'autoroute 40 après le village de Waisparous.