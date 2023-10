Une soixantaine de réfugiés et de demandeurs d’asile qui dormaient à l’extérieur d’un bureau de prise en charge des sans-abri de Toronto ont été transportés en autocar dimanche vers une église où ils seront temporairement logés.

D’après le pasteur Eddie Jjumba, qui leur est venu en aide en partenariat avec une église coréenne, l’église Pilgrim Feast Tabernacles, dans le quartier Etobicoke, a trouvé des lits pour les 40 hommes et 22 femmes qui campaient devant le 129, rue Peter.

C’est un miracle que l’église ait pu trouver des lits, affirme le pasteur. Nous y allons un jour à la fois. Nous savons qu’ils ne gèleront pas au froid , poursuit Eddie Jjumba. Dimanche, à Toronto, le mercure n’a atteint que 11,5 °C.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

L’église Pilgrim Feast Tabernacles offre un logement temporaire aux migrants depuis le début du mois d’août. Une cinquantaine de personnes y dormaient à ce moment-là. Le lieu de culte a accueilli des réfugiés et des demandeurs d’asile d’une autre église dernièrement puisque celle-ci a dû fermer les portes de son refuge.

Des réfugiés dans la rue à Toronto Consulter le dossier complet Des réfugiés dans la rue à Toronto Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Muanza Merdu, qui avait passé trois jours devant l’immeuble municipal, voulait embarquer dans l’autocar. Dormir dans les rues de la Ville était difficile , dit-elle. J’ai pleuré. Nous ne sommes pas habitués à ces températures , confie-t-elle. Elle se sentait néanmoins en sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Muanza Merdu affirme qu'il était difficile de dormir dans la rue à Toronto, vu les températures fraîches. Photo : Radio-Canada

Environ 40 % des 9122 lits dans les refuges de la Ville de Toronto sont actuellement occupés par des réfugiés et des demandeurs d’asile, d’après une porte-parole de la mairesse de Toronto Olivia Chow. L’église Pilgrim Feast Tabernacles a reçu 100 000 $ provenant d’une enveloppe de 750 000 $ récemment débloquée par la Ville.

Un sans-abri souffre

Les réfugiés et demandeurs d’asile ne sont pas seuls devant le 129, rue Peter. Costas Giaouzis, 49 ans, affirme que lui et sa conjointe de fait sont en douleurs , eux qui dorment sur le ciment depuis six mois à l’extérieur du bureau de prise en charge.

Ouvrir en mode plein écran Costas Giaouzis affirme qu'il dort dans la rue, sur le ciment, depuis plusieurs mois. Photo : Radio-Canada

Nous demandons à partir d’ici depuis longtemps, mais rien n’a été fait en ce qui concerne le logement. Les Canadiens sont traités comme des citoyens de seconde classe , déplore celui qui souhaite obtenir un lit dans un refuge qui n’est pas à aire ouverte.

Le nombre de sans-abri qui ne sont pas des réfugiés dans les refuges municipaux a grimpé d’année en année depuis 2018, contribuant au manque de places dans ces espaces destinés à ceux qui ont des besoins urgents de logement.