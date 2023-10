Le projet de relance d’une mine de cuivre par Métaux Osisko à Murdochville permettrait, selon les élus, la cure de jouvence tant attendue dans la petite communauté gaspésienne qui a vécu les hauts et les bas de l’exploitation minière depuis sa création il y a 70 ans.

Dans les années 1970, l’économie de Murdochville roulait à plein régime. C’était l’âge d’or de la mine de cuivre et de la fonderie. Des travailleurs de partout en Gaspésie venaient y travailler et y faire la fête dans les restaurants et les bars.

On avait même un système d’autobus qui partait de nos villages pour se rendre à la mine , rappelle le maire de Grande-Vallée, Noël Richard. La ville minière comptait alors 5000 habitants.

Disons qu’à l’époque, avec la richesse foncière de Murdochville, on n’avait pas besoin de péréquation , se souvient, nostalgique, l’actuelle mairesse de Murdochville, Délisca Ritchie-Roussy.

Aujourd’hui, l’ex-ville minière compte à peine 600 habitants. Malgré un virage vers le récréotourisme, Murdochville n’a jamais réussi à diversifier son économie pour amener une richesse foncière suffisante afin de rajeunir ses infrastructures. La ville est considérée comme une municipalité dévitalisée par le gouvernement du Québec et reçoit 600 000 $ par année en péréquation.

La volonté de Métaux Osisko de relancer les activités minières à partir de 2030 avec la création de 700 emplois soulève beaucoup d’espoir chez les résidents qui rêvent encore de prospérité et qui ont dû accepter, résignés, la fermeture de la mine en 1999 et de la fonderie en 2002, alors que le prix du cuivre sur les marchés était inférieur aux coûts de production.

Délisca Ritchie Roussy, mairesse de Murdochville. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Je veux que ma municipalité soit belle, enviable même, ajoute la mairesse. Depuis la fermeture de la fonderie en 2002, on n’arrête pas de nous dire que ça fait dur, que notre ville manque d’amour, bien là, si Métaux Osisko vient, on va avoir les moyens de nos ambitions.

Priorité à la réfection de l’aqueduc et des égouts

La priorité, depuis plusieurs années, demeure la réfection du réseau d’aqueduc et d’égouts.

Une étude, commandée par la ville en 2015, évaluait les investissements à quelque 38 millions de dollars.

Refaire les infrastructures à Murdochville, c’est absolument essentiel , constate le chef de la direction de Métaux Osisko, Robert Wares.

Robert Wares, président et chef de la direction de Métaux Osisko, photographié lors de sa présentation du projet de relance de la mine de Murdochville Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Au cours des prochains mois, la société poursuivra ses forages pour préciser la richesse exploitable du site, mais elle a aussi comme priorité de s’asseoir avec la municipalité pour tracer les grandes lignes d’un pacte qui conduirait à des investissements de la minière.

Par exemple, pour l’aqueduc et les égouts, les coûts seraient partagés entre Métaux Osisko, Québec et Ottawa.

Mais non seulement ça, ce qu’on investit, nous, on peut aller chercher un effet de levier de la part des gouvernements, puisque pour les minéraux critiques, le gouvernement fédéral a un programme de 1,5 milliard de dollars d’investissements en infrastructures, donc ce ne sont pas juste des investissements de la compagnie, mais ça entraîne des investissements des gouvernements , précise M. Wares.

La ville de Murdochville a été fondée en 1953 pour y lancer une exploitation de cuivre.(archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Une plus grande occupation du territoire

En plus des retombées pour Murdochville, les élus de municipalités voisines y voient une opportunité unique d’attirer de nouveaux travailleurs et leur famille, alors que leur population est vieillissante depuis la fermeture de Mines Gaspé au tournant des années 2000. À l’époque, les retombées se faisaient sentir partout du côté nord de la péninsule, se souvient le maire de Grande-Vallée.

Quand l’ancienne ville était en exploitation, je vous dirais, Mont-Louis, Grande-Vallée, Petite-Vallée, Cloridorme, on avait des retombées positives de cette mine-là, on avait beaucoup de travailleurs qui habitaient dans nos municipalités et qui venaient travailler à Murdochville, ajoute Noël Richard. C’était la prospérité.

Métaux Osisko prévoit notamment, au cours des quatre prochaines années, préparer le site minier du mont Copper, réaliser des études environnementales, socio-économiques et de faisabilité afin de se plier aux normes réglementaires.

Son objectif est de présenter son projet au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le BAPE, en 2028.