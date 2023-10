Le Golf Em-Bo ferme ses portes après 56 ans d’existence

Le Club de golf Em-Bo, situé dans le quartier D’Alembert à Rouyn-Noranda, ferme définitivement ses portes après 56 ans d’existence.

Réal Caron et Danielle Brousseau, les propriétaires qui tiennent le club à bout de bras depuis 16 ans, tentent de vendre le site depuis trois ans, mais ils n'ont pas réussi à trouver preneur.

Le couple a donc décidé de cesser les activités du club afin de profiter de sa retraite. Après 16 ans, il faut penser à vivre. Ce sont de gros étés, j’ai maintenant la tête grise un peu, on vieillit, on va donc profiter un peu de nos étés et de vacances , a mentionné M. Caron.

Ouvrir en mode plein écran Réal Caron et Danielle Brousseau, copropriétaires du Club de golf Em-Bo de D'Alembert, à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Lui et sa conjointe s'occupaient seuls du petit terrain de golf de 9 trous à normale 31, qu'il leur fallait entretenir à partir de 5 h du matin jusqu'au coucher du soleil.

La nouvelle de la fermeture a été annoncée aux membres jeudi dernier. C’est sûr que ça fait un petit pincement au coeur. Il y a des membres qui étaient vraiment surpris. Ils ont espoir que ça va se vendre cet hiver et qu’on pourra jouer au golf avec eux l’été prochain! , a raconté Mme Brousseau.

Le Club de golf Em-Bo, qui a ouvert ses portes en 1967, a été construit par Émile Boutin, d’où le nom du site.

(Avec la collaboration d'Annie-Claude Luneau)