Traverse de L’Isle-aux-Coudres : le service interrompu pendant plusieurs heures

Le service de traversiers a été interrompu lundi à L'Isle-aux-Coudres. Aucun bateau n’assurait le lien entre la municipalité insulaire et Saint-Joseph-de-la-Rive pendant plus de cinq heures.

Actuellement, des centaines d’automobilistes attendent toujours en file pour pouvoir monter à bord du seul navire en service, le NM Radisson.

Mario Savard est parmi eux. Camionneur sur de longues distances, il doit se rendre sur la côte pour entamer sa semaine de travail.

Je dois absolument commencer à travailler au cours de la soirée, sinon je vais perdre ma semaine au complet , lance-t-il.

Il s’inquiète de voir son île aussi isolée.

S’il y a une crise cardiaque ou un malaise quelconque, on est complètement prisonniers de l'île, on ne peut plus sortir, on ne peut plus rien faire , craint-il.

Le service a repris avec un seul navire aux alentours de 14h lundi. Photo : Radio-Canada / Alexane Drolet

Selon des témoins, il y aurait au moins 300 véhicules en attente au quai de L’Isle-aux-Coudres. La file s’étirerait sur plus d‘un kilomètre et demi.

Avec les informations d'Alexane Drolet

