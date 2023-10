Les violents affrontements en Israël suscitent des réactions à Trois-Rivières. Des membres de la communauté musulmane réagissent et déplorent les attaques lancées par le mouvement palestinien du Hamas contre l'état hébreu.

L'attaque surprise contre Israël ne figure pas nécessairement au menu des bavardages des clients, au Marché Al-Farah, du boulevard des Forges à Trois-Rivières. Quoiqu'il en soit, tout le monde est bien au fait du contexte historique qui sous-tend les événements en cours.

Pour Ahmed Al Farah, propriétaire du commerce, il s'agit bien d'une guerre . Selon lui, le conflit a débuté au moment où Israël est allé prendre les terrains des Palestiniens .

D'origine libanaise, Ahmed Al Farah se dit bien placé pour comprendre la réalité au Moyen-Orient. Il a fui son pays en 2005, en plein conflit israélo-libanais. Je vois beaucoup de jeunes hommes, des enfants et des familles [de Palestiniens] qui sont tous morts. Israël aussi a fait beaucoup de choses très agressives , soutient-il.

D'origine libanaise, Ahmed Al Farah se dit bien placé pour comprendre la réalité au Moyen-Orient. Photo : Radio-Canada

De son côté, Ahmed Zoghnar qui est d'origine algérienne, note que les Palestiniens forment un peuple désespéré. La violence est présente au quotidien et en bout de ligne personne ne gagne .

C'est désolant. C'est deux côtés en fait. On voit beaucoup d'Israéliens, surtout des jeunes, qui aimeraient la fondation de deux pays.

Il faut situer le conflit

Le soutien à la cause palestinienne a toujours nourri le militantisme du Comité de solidarité de Trois-Rivières. Le membre fondateur, Jean-Claude Landry, soutient que le conflit actuel est tout à fait déplorable, compte tenu du lot de destruction, du nombre de morts, du nombre d'otages, etc .

Le membre fondateur du Comité de solidarité de Trois-Rivières, Jean-Claude Landry Photo : Radio-Canada

Il invite à une réflexion plus profonde pour mieux comprendre l'origine de cette guerre. Mais seulement déplorer ça, c'est dire la moitié des choses. Il faut aussi situer ce conflit, cette explosion de colère, de violence, dans un contexte plus général qu'est celui de l'occupation du territoire palestinien, depuis la partition de la Palestine en 1947 et qui a donné 58 % du territoire aux juifs et la balance aux Palestiniens.

Une communauté juive est présente à Trois-Rivières. Elle a d'ailleurs établi un lieu de rassemblement à l'ancien Centre diocésain de pastorale et devant lequel se trouve une ménorah, un important symbole du peuple juif. Personne n'a toutefois pu y être rejoint pour commenter les événements.