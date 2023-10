Grâce à des investissements pour les Jeux du Québec, le parc Beauséjour compte de nouveaux sentiers et une aire d’habiletés pour les vélos. Près de 10 kilomètres de pistes pour les vélos surdimensionnés y seront également entretenus cet hiver.

Ces nouvelles infrastructures sont utilisées par un nombre croissant de passionnés de vélo, observe Charles-Éric Dolcé, vice-président de la Corporation d'aménagements des espaces verts de Rimouski.

On sent vraiment une augmentation de l’achalandage , observe celui qui calcule que le parc attire entre 5000 et 10 000 adeptes de vélo par saison.

On a procédé à 100 000 $ d’investissement pour une aire d’habiletés dans nos sentiers, trois nouveaux sentiers, on a aussi bonifié l’aire d’accueil , énumère Charles-Éric Dolcé au micro de Bis Petitpas à l’émission Bonjour la Côte, lundi.

M. Dolcé spécifie que certains modules du nouveau parc d’habiletés peuvent même être utilisés par des enfants de 4 à 5 ans qui commencent à pédaler.