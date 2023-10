Des retards dans la livraison des doses de vaccin dans les pharmacies

À la veille du démarrage de la campagne québécoise de vaccination contre les virus respiratoires, des pharmaciens du Saguenay-Lac-Saint-Jean doivent composer avec des retards dans la livraison des doses.

Il y a un enjeu au niveau de l’approvisionnement. Les vaccins continuent d’arriver dans les différentes pharmacies du Québec , indique Yann Gosselin-Gaudreault, propriétaire d’un Familiprix à Alma.

Dès le 10 octobre, l’ensemble de la population pourra recevoir les vaccins contre la grippe et la COVID-19 au cours de la même séance.

Les rendez-vous sont disponibles dans les pharmacies et centres de vaccination.

Toutefois, les pharmaciens de la région ont du mal à commander toutes les doses dont ils ont besoin pour répondre aux besoins de la clientèle, car Québec ne les a pas encore livrées chez les grossistes des pharmacies de la région. La situation est la même un peu partout au Québec.

Les vaccins sont relâchés de la part du gouvernement, transitent chez les grossistes. Chaque jour, il y a des quantités de vaccins qui arrivent , explique le pharmacien.

Ouvrir en mode plein écran Yann Gosselin-Gaudreault est pharmacien-propriétaire à Alma Photo : Radio-Canada / Jimmy Desbiens

Pour le moment, il est recommandé pour les personnes jugées à risque de complications ou à celles qui les côtoient de prendre rendez-vous. Il s'agit entre autres des personnes de 60 ans et plus, des résidents des CHSLD et RPA , des personnes immunodéprimées ou dialysées ou vivant avec une maladie chronique. Ceci comprend également les travailleurs de la santé.

L’entrepreneur invite donc les gens qui le peuvent à remettre leur rendez-vous pour obtenir un vaccin contre la grippe ou contre la COVID-19 à plus tard au mois d’octobre ou de novembre.

La problématique, c’est si tout le monde voulait se faire vacciner demain matin en même temps, ça serait impossible. Ce qu’on demande aux gens, c’est d’être patients. Les pics de grippent arrivent souvent plus au courant du mois de décembre, donc on a encore du temps pour vacciner les gens , poursuit-il.

On est un petit peu d’avance au niveau du calendrier de vaccination, donc il n’y a pas d’urgence.

Un casse-tête pour plusieurs pharmaciens

Des collègues de l’Almatois se voient dans l’obligation d’annuler des rendez-vous déjà planifiés, faute d’avoir suffisamment de vaccins en stock. Au nom de ces derniers, Yann Gosselin-Gaudreault demande aux gens d’être compréhensifs .

D’autres homologues sont contraints de retarder l’entrée en poste de personnel embauché pour administrer l’immunisation, selon lui.

De son côté, Yann Gosselin-Gaudreault avait anticipé les retards de livraison ; il a pris soin d’ouvrir seulement quelques plages horaires, en attendant.