Les Guatémaltèques sont en colère. Ils réclament la démission de trois fonctionnaires qu’ils accusent de comploter pour voler l’élection de Bernardo Arévalo à la présidence.

Alors que leurs noms se trouvent sur une liste d’ acteurs corrompus et antidémocratiques dressée par le département d’État américain, ces trois fonctionnaires – la procureure générale Consuelo Porras, le procureur du bureau spécial contre l’impunité (FECI) Rafael Curruchiche et le juge Fredy Orellana – voient d’un très mauvais oeil l’investiture de Bernardo Arévalo, dont le parti, Semilla, propose un programme anticorruption.

Depuis les résultats inespérés de M. Arévalo au premier tour de l’élection présidentielle, le 25 juin, et encore plus depuis sa victoire au deuxième tour, le 20 août, les fonctionnaires en cause multiplient les recours pour faire invalider les résultats.

La procureure Porras a tenté de suspendre le parti pour de supposées irrégularités, mais cette suspension a été invalidée par le tribunal électoral.

Puis, prétendant enquêter sur de possibles fraudes, son bureau a ordonné la saisie d’urnes contenant les votes du premier tour des élections. Des dizaines de boîtes ont été saisies et ouvertes par les employés du bureau de la procureure, ce qui a été qualifié de geste illégal et sans précédent par la directrice du tribunal électoral.

Il s’agit en réalité d’une lutte politique déguisée sous des arguments judiciaires, estime Jahir Dabroy, de l’Association de recherches et d'études sociales du Guatemala. Même ceux qui suivent de près cette histoire ont perdu le décompte des procédures judiciaires , avance-t-il.

C’est une stratégie d’une classe politique liée à la corruption et aux abus d’autorité qui essaie de faire passer pour légales des choses qui, en réalité, ne le sont pas.

Dénonçant un coup d'État , Bernardo Arévalo a annoncé le 12 septembre qu’il se retirait du processus de transition.

La classe politique qui détient les leviers de pouvoir au Guatemala tente en fait de réparer l’erreur commise en laissant le parti Semilla se présenter à l’élection, note Jahir Dobray.

Ouvrir en mode plein écran Des manifestants réclament la démission des procureurs Gloria Porras et Rafael Curruchiche devant la Cour suprême de justice, le 18 septembre 2023. Photo : Reuters / LUIS ECHEVERRIA

Des centaines de candidatures ont été invalidées avant le vote du 25 juin, dont celle du favori, Carlos Pineda, disqualifié un mois avant, et de deux autres candidats d’envergure, Thelma Cabrera et Roberto Arzu.

Au début de la campagne électorale, toutes les institutions étaient unies dans un même objectif : perpétuer le parti au pouvoir , explique Pedro Trujillo, professeur à l’Université Francisco Marroquín, joint à Guatemala. C'est pour cela que le tribunal électoral n'a pas permis à certains candidats ou à certains partis de s'inscrire.

Le parti de Bernardo Arévalo, Semilla, qui obtenait 3 % d’appui selon les sondages, était perçu comme peu menaçant et n’a donc pas été inquiété par la justice.

Mais l'exclusion des autres candidats l’a subitement catapulté à l’avant-plan, rappelle Jahir Dabroy, selon qui Bernardo Arévalo n'est pas un leader charismatique, c'est quelqu'un d’un peu bonasse .

Même si ce n’est pas un leader qui soulève les foules, il est devenu une option face à l’évidence de la confabulation de ces groupes traditionnels liés à des cas de corruption.

Ainsi, tous ceux qui souhaitent un changement se sont ralliés à Semilla, lui permettant de récolter 12 % des votes le 25 juin et de remporter ensuite le deuxième tour avec 61 % des voix, contre 39 % pour Sandra Torres, la dauphine du président sortant, Alejandro Giammattei, et représentante de la classe politique dénoncée par Semilla.

Les élites conservatrices qui font la loi et l’ordre au Guatemala depuis des décennies n’allaient pas se laisser vaincre si facilement.

Ces groupes ne veulent rien savoir d’une présidence Arévalo, estime M. Dabroy. Même s’il n’a que 23 députés sur 160, il pourrait disposer des outils nécessaires pour mettre en œuvre des processus d'enquête pour des cas de corruption, par exemple, ce qui en rend plusieurs très inconfortables, y compris le président, Alejandro Giammattei.

Ouvrir en mode plein écran Le président élu du Guatemala, Bernardo Arévalo, lors d'une rencontre avec des magistrats du Tribunal suprême électoral à Guatemala, le 2 octobre 2023. Photo : Getty Images / JOHAN ORDONEZ

C'est clairement un candidat qui menace les intérêts des personnes qui détiennent le pouvoir depuis 30 ans au Guatemala et donc, c'était absolument évident qu' il n’allait pas gagner sans qu'il y ait une tentative de contre-attaque , note Garance Robert, doctorante à l’Université de Montréal et coordonnatrice de l’Équipe de recherche sur l’inclusion et la gouvernance en Amérique latine (ERIGAL).

Toutes les institutions sont dans les mains de personnes qui en profitent pour faire avancer leurs intérêts et se servir dans les caisses de l'État comme bon leur semble, en toute impunité.

Leur objectif est de disqualifier Bernardo Arévalo et d'empêcher son investiture le 14 janvier 2024. C’est alors le Congrès, où les alliés du président sont majoritaires, qui choisirait un nouveau président de transition.

Les opposants sont donc descendus dans les rues à l’appel de puissantes organisations autochtones et paysannes comme CODECA (Comité de Desarrollo Campesino) et 48 Cantones de Totonicapán, bien plus radicales que Semilla, note Jahir Dabroy.

Depuis le 2 octobre, des milliers de personnes bloquent les routes pour protester contre les tentatives de l'élite dirigeante pour empêcher le président qu'ils ont élu en août, Bernardo Arévalo, d’accéder au pouvoir.

Les blocages ont diminué après la mort d'un manifestant, le 16 octobre, mais ont recommencé depuis, bien qu'à plus petite échelle. Le ministre de l’Intérieur, David Barrientos, a remis sa démission après cet incident.

Ouvrir en mode plein écran Des procureurs emportent des boîtes de scrutin après une descente au Tribunal suprême électoral, à Guatemala, le 30 septembre 2023. Photo : Reuters / Tribunal suprême électoral du Guatemala

Si tous les Guatémaltèques ne s'entendent pas nécessairement sur les moyens pris par les responsables des blocus, la très grande majorité appuie leur cause, estime Pedro Trujillo.

Même ceux qui n'ont pas voté pour Semilla et qui ne sont pas d'accord avec leur idéologie disent que les résultats du vote doivent être respectés.

L’Organisation des États américains (OEA), les États-Unis et l’Union européenne ont exprimé leur préoccupation quant à la situation et dénoncé des tentatives visant à compromettre les résultats électoraux.

À la demande de la présidence guatémaltèque, l' OEA mènera d’ailleurs une mission de médiation pour tenter d’atteindre un consensus entre les différentes parties.

Nous ne pouvons pas non plus permettre à un bureau du procureur sans compétence en matière électorale de briser quoi que ce soit, et encore moins de briser les institutions et la Constitution du pays , a dénoncé le secrétaire général de l’ OEA , Luis Almagro.

Qui remportera le bras de fer?

La pression populaire aura-t-elle raison des élites au pouvoir? Jahir Dobray n’en est pas convaincu. Les manifestations par elles-mêmes seront incapables de renverser le système , estime-t-il.

Il y a un secteur de la classe politique qui est prêt à tuer ou à mourir pour garantir sa protection et se maintenir au pouvoir.

Ce secteur contrôle plus de 90 % des institutions, non seulement de l’exécutif, mais aussi des trois branches de l’État, en plus du secteur privé qui les soutient , ajoute M. Dabroy.

En 2015, c’est tout de même la pression populaire, ajoutée à la pression internationale et à celle des élites, qui avait conduit à la démission de l’ex-président Otto Pérez Molina, rappelle Garance Robert. Plus le pays est à l'arrêt, plus c'est dans l'intérêt des dirigeants et des élites de dire : on normalise la situation, on respecte le processus électoral et on verra après. Mais ce n'est pas gagné.

Les manifestations peuvent également fournir une excuse pour serrer encore plus la vis, craint Mme Robert. Le risque, avec la pression populaire, c'est qu'il y ait des débordements et que ce soit pris comme un prétexte par le pouvoir pour dire : regardez, il y a de la violence, on sort la police, on sort l'armée, on réprime et on décrète un état de siège.