Les élus saskatchewanais se préparent à débattre sur l’éducation et l’identité de genre

Les élus de la Saskatchewan se préparent à débattre sur l'éducation et l'identité de genre à leur retour à l'Assemblée législative mardi. Des spécialistes croient que ce débat pourrait changer la scène politique dans la province.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a rappelé les députés puisque son gouvernement veut mettre en place une politique qui rend entre autres obligatoire le consentement des parents pour que les écoles utilisent le pronom et le nom choisis par un élève de moins de 16 ans.

Pour ce faire, Scott Moe a déclaré qu'il prévoit utiliser la disposition de dérogation, qui permet aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d'adopter des lois qui dérogent à certains droits garantis par la Charte pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

La cheffe du Nouveau Parti démocratique de la Saskatchewan (NPD), Carla Beck, indique que son parti est prêt à débattre de la question. S'ils veulent parler d'éducation, nous sommes prêts à le faire , lance-t-elle.

La cheffe du NPD indique que l'intervention des parents peut être bénéfique, mais que la nouvelle politique n'aura pas un effet positif. Elle qualifie l'utilisation de la disposition de dérogation de lourde de conséquences .

Les gens ne veulent pas voir leur gouvernement rendre les jeunes vulnérables encore plus vulnérables , soutient Carla Beck.

En septembre, un juge de la Cour du Banc du Roi a accordé une injonction empêchant temporairement l'implantation de la politique sur l'identité de genre dans les écoles.

L'organisme UR Pride, qui travaille en faveur des droits des personnes LGBTQ+ à Regina, a demandé l'injonction dans une poursuite contre le gouvernement de la Saskatchewan.

Les avocats de l'organisme arguent que la politique à l'encontre de la Charte des droits et libertés, notamment le droit à l'égalité et le droit à la sécurité.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a déclaré qu'il prévoit utiliser la disposition de dérogation pour mettre en place la nouvelle politique sur l'identité de genre à l'école.

De son côté, Scott Moe a déclaré que les députés du Parti saskatchewanais prendront la décision d'adopter la loi garantissant l'application de la politique. Il ajoute que les parents devraient être tenus informés en ce qui concerne leurs enfants.

Il y a plusieurs personnes qui m'ont contacté ou qui ont contacté des députés [à ce sujet] depuis un bon moment déjà. La plupart d'entre eux sont des parents ou des grands-parents.

Une posture risquée

Des observateurs de la scène politique croient que le débat entourant la politique sur l'identité de genre dans les écoles pourrait avoir un effet sur le vote en Saskatchewan.

D'après le professeur de science politique à l'Université de la Saskatchewan Daniel Westlake, deux options sont possibles.

Il estime que la politique pourrait profiter au gouvernement si elle résonne avec une plus grande partie de l'électorat et attirer le vote des électeurs situés plus à droite sur le spectre politique.

Toutefois, selon le professeur, elle pourrait aussi donner l'impression à certains que le gouvernement se rapproche trop de la droite politique, ce qui pourrait pousser des électeurs plus modérés vers d'autres partis, comme le NPD .

Des électeurs modérés pourraient se dire "Je ne suis pas sûr que je suis à l'aise avec un parti qui veut ignorer les droits garantis par la Charte, même si je n'ai pas d'opinion sur la politique sur l'identité de genre" , explique Daniel Westlake.

Une manifestation devant le Palais législatif de Regina, en Saskatchewan, contre la politique sur l'identité dans les écoles, le 2 septembre 2023.

Le professeur en politique à la retraite à l'Université de Toronto David Rayside explique que les partis de centre-droite craignent parfois de perdre leur électorat au profit de partis situés plus à droite.

Il cite l'exemple de l'élection partielle dans la circonscription de Lumsden-Morse, où le Saskatchewan United Party a obtenu près de 23 % des voix, arrivant en deuxième place derrière le Parti saskatchewanais qui a remporté l'élection avec près de 54 % des voix.

Ça explique beaucoup , note David Rayside. D'après lui, le Saskatchewan United Party peut sembler avoir pris une partie de la base électorale du Parti Saskatchewanais.

À son avis, les gouvernements conservateurs observent les débats au sujet de l'identité de genre aux États-Unis, où certains élus ont mis de l'avant des politiques limitant l'utilisation des pronoms choisis et l'éducation sexuelle dans les écoles.

Le professeur estime que les gens sont en général assez ambivalents concernant cette question et s'inquiètent en ce qui concerne le rôle des parents dans les écoles.

Les politiciens de droite le savent ou du moins l'ont compris. Ils sont prêts à utiliser ces craintes sans réfléchir aux conséquences pour les jeunes, à mon avis , souligne David Rayside.

Il ajoute qu'il ne sait pas quelle tournure le débat prendra en Saskatchewan au niveau électoral. Toutefois, il s'attend à ce que le NPD tente d'attirer l'électorat centriste.

