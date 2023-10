Fortes précipitations : la sécurité civile reste vigilante

Les autorités surveillent attentivement le niveau des cours d'eau cette fin de semaine en Abitibi-Témiscamingue en raison des fortes pluies qui tombent sur le Québec et la région.

Les municipalités de la région ont reçu du bureau de sécurité civile des informations concernant les quantités de pluie attendues, selon les secteurs.

Actuellement, on n’a aucune conséquence qui nous a été rapportée par les municipalités, avec lesquelles nous sommes en communication depuis vendredi , mentionnait dimanche Danielle Guimond, directrice régionale de la sécurité civile.

C’est certain qu’on reste vigilants, on est à l'affût de tout ce qui peut survenir. Par contre, contrairement à certaines régions du Québec, nos précipitations, même si elles sont importantes, étaient étalées sur une plus longue période , a-t-elle fait observer.

Au moment d'écrire ces lignes, aucun cours d'eau n'avait atteint le seuil de surveillance en Abitibi-Témiscamingue.

(Avec la collaboration de Bianca Sickini-Joly)