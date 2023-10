Le poète et slameur belge, Philip Meersman, a livré un spectacle dans un autobus municipal en mouvement, à l’occasion du Festival international de slam/poésie en Acadie (FISPA).

À l'occasion de cette 7 e édition, la trentaine d'artistes invités au FISPA , venus de toute la francophonie, exploreront la thématique de la dualité.

Les artistes invités offriront notamment des dizaines de spectacles en plus de proposer des ateliers d’écriture, des performances à micro ouvert dans des cafés et une conférence sur l’intelligence artificielle.

Philip Meersman, qui est aussi coordonnateur de l'Organisation mondiale de slam/poésie, présentera le spectacle Slam bus à de nombreuses occasions tout au long du festival.

Publicité

J’ai déjà offert des spectacles dans les espaces publics, des musées, des trams dans les marchés entre les saucisses et les pommes, mais dans le bus qui roule, c’est la première fois , raconte-t-il.

Le slameur reconnaît qu'il a fallu redoubler d'efforts pour captiver son auditoire et les convaincre d’embarquer avec lui dans un voyage de mots et de figures littéraires.

C'est important d'engager le public et essayer de faire participer. Et dans le bus, il faut plus de travail parce que d’autres personnes ne sont pas forcément intéressées , affirme-t-il.

Vous ne pouvez pas lire, en ayant un livre en main alors que le bus roule. Vous devez avoir des choses que vous connaissez par cœur.

Le poète polyglotte manie avec aisance le flamand, le français, l’anglais et l’espagnol. Bien qu'il dit habituellement performer et écrire en anglais, Philip Meersman dit trouver de l'inspiration lorsqu'il explore la langue dans le cadre de ses spectacles.

Publicité

Les émotions sont similaires, on a les mêmes défis et contraintes, mais avec l'utilisation de langue vous pouvez changer la compréhension et l'interprétation des situations, ça m'inspire toujours , raconte-t-il.

Le FISPA se déroule à Moncton du 1er au 15 octobre, à Moncton.

Avec les informations de Noémie Avidar