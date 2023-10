Les plus démunis dans la capitale fédérale sont de plus en plus nombreux à solliciter un repas à la Mission d’Ottawa. L’organisme prévoit ainsi servir plus de 14 000 assiettes pour l’Action de grâce, ce qui représente un nouveau record. Ce nombre comprend les repas offerts dans ses locaux lundi ainsi que ceux distribués par son camion repas la semaine dernière.

On ne peut pas s’en cacher, la demande est là , lance la directrice des dons majeurs à la Mission d’Ottawa, Sylvie Corbin. Notre communauté fait face à une foule de défis graves de l'après-pandémie.

Avant la pandémie, l’organisme servait plus de 495 000 repas par année. En 2022, la Mission d’Ottawa en avait donné deux fois plus, soit au-delà de 1 057 000.

On a servi plus d’un repas par personne qui habite Ottawa l’année dernière.

C’est du jamais vu pour la Mission, c’est du jamais vu pour la région , souligne Sylvie Corbin. Déjà à Pâques, l’organisme avait offert une quantité record d’assiettes.

À quoi ressemble le menu à la Mission d’Ottawa? 600 livres de dinde

3000 livres de pommes de terre

2000 livres de carottes

150 gallons de sauce

Des dons moins nombreux et plus difficiles à obtenir

Même si la Mission d’Ottawa peut compter sur de fidèles donateurs et bénévoles, l’inflation a des effets directs sur les dons.

On reçoit beaucoup de dons en argent et en [denrées] , mais c’est insuffisant pour répondre aux besoins, explique Sylvie Corbin qui qualifie la situation d’assez grave . Ça demande de plus en plus d'efforts de notre part d’aller solliciter les gens qui, eux aussi, ont des problèmes financiers , précise-t-elle.

Plus de familles et d’aînés dans le besoin

Les familles et les personnes âgées sont également de plus en plus nombreuses à demander l’aide de l’organisme.

Selon une enquête interne de la Mission d’Ottawa, le tiers (34 %) des clients du camion de l’organisme qui distribue des repas sont des familles avec des enfants.

Du jamais vu , souligne Sylvie Corbin, la Mission d’Ottawa accueillant traditionnellement une clientèle adulte.