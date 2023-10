Terre-Neuve-et-Labrador offre des cartes de risque d’inondation en ligne

Les routes, les plages, les lieux historiques et d’autres caractéristiques côtières de Terre-Neuve-et-Labrador sont très vulnérables à l’élévation du niveau de la mer et aux inondations annuelles d’ici la fin de la présente décennie. Un nouvel outil en ligne espère fournir des alertes précoces aux zones les plus vulnérables.

Les endroits les plus à risque sont cartographiés à Climate Central, en utilisant les dernières données du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies.

Parmi les outils et les ressources offerts par l’organisation sans but lucratif de scientifiques et de communicateurs du New Jersey, la carte des risques côtiers offre les prévisions les plus claires pour le littoral de la province.

À l’abri de la montée des eaux

La majeure partie de la province est à l’abri de la montée des eaux, selon Peter Girard, vice-président des communications externes de Climate Central.

Ouvrir en mode plein écran Peter Girard, de Climate Central. Photo : Gracieuseté : Peter Girard

La terre s’élève relativement rapidement au fur et à mesure qu’on s’éloigne des plages et des plaines , a-t-il déclaré, examinant la carte depuis sa maison du New Jersey. Vous ne voyez pas beaucoup de risque lorsque vous la regardez sous cet angle.

Mais lorsque vous zoomez, on voit une image différente pour certaines zones.

Empiétement lent et régulier

Plutôt que la destruction provoquée par un événement comme la tempête post-tropicale Fiona à Port aux Basques en 2022, certaines régions envisagent un empiétement lent et régulier par l’Atlantique Nord.

Les localités situées dans la zone rouge - celles qui font probablement face à un retrait forcé ou à une adaptation en raison de la montée des mers et des inondations annuelles - comprennent la batterie extérieure à Saint-Jean, la promenade Riverside à Corner Brook et certaines parties du site de la colonie d’Avalon à Ferryland.

Cette terre est inférieure à la hauteur prévue de l’eau , a rappelé Peter Girard. Elle est à risque d’inondation. Et je regarde le risque d’inondation annuel, une tempête attendue environ une fois par an. Je peux voir où elle devrait atteindre l’intérieur des terres au-delà de certaines des routes qui bordent la côte.

Une carte conçue pour n’importe qui

La carte, a-t-il ajouté, comme les autres outils de Climate Central, est conçue pour être utilisée par n’importe qui.

Elle est alimentée par Google. Donc si vous connaissez Google Maps, vous pouvez utiliser nos cartes. Recherchez n’importe quel endroit, zoomez et faites un panoramique.

Les zones à risque peuvent être suivies par décennie, de 2030 à 2100. Les résultats peuvent être ajustés pour tenir compte de la façon dont le monde pourrait réagir au changement climatique. La pollution non contrôlée jusqu’en 2100 peut être comparée à un avenir qui comprend des réductions modestes ou profondes des émissions de carbone mondiales.

Il y a aussi un curseur Chance . Son réglage par défaut est au milieu. Faites glisser le bouton vers la gauche pour le scénario le plus optimiste, et vers la droite pour le plus pessimiste.

La province a la chance d’examiner des zones de risque relativement petites pour la population et l’infrastructure, a déclaré Peter Girard. Mais il sait que pour de nombreuses collectivités, le littoral est le cœur de la ville.

Il faudrait que vous soyez en pierre si vous n'éprouvez pas de compassion pour les gens dans les endroits qui sont menacés. Mais avec la carte, vous avez le temps de réagir, de prendre des décisions et de protéger ces communautés , indique-t-il.