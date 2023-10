Marcher de Québec à Montréal pour la prévention du suicide

Quatre finissants en techniques policières ont quitté le Cégep Garneau à Québec 10h lundi matin. Leur objectif : se rendre à pied au Centre de prévention du suicide de Montréal, 260 kilomètres plus loin.

Leur démarche vise à sensibiliser la population aux enjeux de santé mentale qui touchent le travail policier.

En technique policière, on est très sensibilisés à la problématique du suicide, autant en tant qu’intervenants qu’en tant qu’individus, parce que ça touche beaucoup de policiers et de policières et d’intervenants de première ligne , explique Camille Turgeon, qui organise la marche avec sa coéquipière Juliette Côté.

La santé mentale: au cœur du travail policier

Chaque année, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) répondent à plus de 33 000 appels concernant une personne en crise ou dont l’état mental est perturbé .

Du côté de la Sûreté du Québec, les policiers ont réalisé 21 770 interventions auprès de gens à l’état mental perturbé ou en crise suicidaire au cours de l'année 2020 seulement.

Pour Camille Turgeon et ses camarades de la classe, la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et aux comportements suicidaires a débuté tôt dans leur formation.

À l’école, on a été très rapidement sensibilisés à ça, dès notre deuxième année à ça, puis à comprendre les problèmes de santé mentale, puis à bien établir les facteurs de protection de la personne et les facteurs de risques aussi , explique-t-elle.

Pour joindre le Centre de prévention du suicide de Québec Téléphone : 1 866 APPELLE (1 866 277-3553) Site web : suicideactionmontreal.org Pour joindre Tel-jeunes : Téléphone : 1 800 263-2266 Par texto : 514 600-1002 Clavardage : teljeunes.com

Cette sensibilisation vise aussi à prévenir les problématiques de santé mentale chez les futurs policiers eux-mêmes.

En 2019, des études québécoises suggéraient que le pourcentage de policiers affectés par un événement potentiellement traumatisant dans le cadre de leurs fonctions varie entre 32 % et 50 %.

En janvier, les différents syndicats de policiers estimaient que près d'une trentaine d'agents se sont suicidés au Québec depuis 2010.

Une marche pour la résilience

Quatre étudiants marcheront les 260 kilomètres qui séparent leur cégep de Montréal en se relayant. Deux d’entre eux marcheront tandis que les deux autres les suivront en voiture. Ils changeront de position toutes les deux heures.

Ils souhaitent s’arrêter le moins possible, afin de dresser un parallèle entre le parcours des gens touchés par des idées suicidaires. On voulait vraiment faire un reflet sur la résilience puis la détermination que ça prend pour passer au travers de ces épreuves-là , illustre Camille Turgeon.

Ils doivent atteindre leur destination à 1h jeudi matin.

D'après une entrevue réalisée par Alex Boissonneault.