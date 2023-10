Le Cap-Breton vibre au son du 27e Festival Celtic Colours

Le Cap-Breton vibre cette semaine au son de la musique du 27e Festival international Celtic Colours. Jusqu’au 14 octobre, la culture celtique sera à l’honneur.

C’est notre dernier Big Bang avant l’hiver! , expose avec humour Jolene Larade, coordinatrice de projets au Centre Mi-Carême du Cap-Breton.

Au menu de ce festival, il y a de la musique, de la danse et de la culture artistique et culinaire celtique.

Le violon et la danse font partie des célébrations du Festival international Celtic Colours.

Selon Jolene Larade, le festival attire non seulement la communauté du Cap-Breton, mais aussi des Américains et des Européens.

Nous avons eu un été très occupé avec une pause en septembre. Et là, on donne un dernier coup d’énergie. On joue de la musique tous les soirs jusqu’aux petites heures du matin. C’est de la magie.