InnoVitam sous respirateur artificiel

Le projet de zone d'innovation dans l'est de la Ville de Québec n'a plus de capitaine. Le contrat de la directrice générale de la Zone InnoVitam de Québec, Valérie Gauthier, n'a pas été renouvelé, a appris Radio-Canada.

L'avenir du projet de reconversion des terrains industriels dans le secteur d'Estimauville et Henri-Bourassa pour accueillir de nouvelles entreprises en recherche et développement semble de plus en plus incertain.

La personne embauchée, il y a deux ans, pour préciser le projet de zone d'innovation et confirmer les investissements publics et privés, n'est plus à l'emploi de l' OBNL . Valérie Gauthier a été embauchée en septembre 2021 grâce à une subvention de 400 000 $ octroyée par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE) à la Ville de Québec.

À terme, son mandat devait permettre à la Ville de Québec d'obtenir une désignation officielle de zone d'innovation par le gouvernement du Québec. Le projet de la Ville de Québec devait créer 15 000 emplois et favoriser des investissements de plus d'un milliard de dollars. L'Université Laval et Québec International sont aussi partenaires du projet.

Jointe par téléphone, Valérie Gauthier confirme que son mandat est terminé depuis le mois dernier et qu'il n'a pas été renouvelé. Elle travaille actuellement comme consultante pour Québec International. Pour toute autre question, elle nous renvoie au MEIE .

InnoVitam : une zone d'innovation en santé durable

La Zone Innovitam de Québec a été initiée par l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume. À l'époque, il souhaitait obtenir la toute première désignation du genre au Québec. Le projet proposé par l'administration Labeaume était de développer une expertise en santé globale en milieu urbain .

Cette désignation devait permettre de réunir plusieurs entreprises en recherche et développement et susciter des investissements étrangers d'envergure. La pharmaceutique Medicago, alors en pleine période d'expansion, était au cœur de ce développement, un exemple pour convaincre d'autres entreprises à venir s'établir à Québec.

Or, les choses semblent avoir changé depuis la fermeture inattendue de la pharmaceutique, l'hiver dernier. Plusieurs sources confirment à Radio-Canada que ce départ a eu un effet dévastateur sur le projet de Zone Innovitam de Québec. Depuis, le signal aurait été envoyé de ne plus faire de démarchage pour attirer à Québec de nouvelles entreprises pour la zone d'innovation.

C'est certain que suite à l'annonce de Medicago, le positionnement de la zone était à revoir.

Si certaines sources avancent que le projet est actuellement en dormance , d'autres affirment qu'il est carrément mort.

Bisbille

En attendant, la Ville de Québec travaille sur la décontamination et la remise en état de 15 terrains industriels dans l'est de la ville. À ce jour, aucun terrain n'a été vendu.

Lors de la dernière mise à jour du projet, en novembre dernier, le directeur des Grands projets à la Ville de Québec avait confié aux élus municipaux qu'il y avait un différend important entre le MEIE et la Ville sur les orientations à donner au projet de zone d'innovation.

Charles Marceau avait affirmé que, dans la vision du gouvernement, les zones sont créées pour attirer en priorité des capitaux étrangers. C'est notre principal conflit avec le gouvernement depuis deux ans parce qu'à la Ville de Québec, ce n’est pas cela que l'on veut. Le directeur avait souligné que la Ville voulait plutôt favoriser des entreprises locales dans le projet.

On n'a rien contre les grosses usines à batteries, mais ce n'est pas cela qu'on vise. On laisse cela aux autres.

Charles Marceau avait également affirmé que des pourparlers étaient en cours avec une entreprise amie de Medicago. C'était deux mois avant d'apprendre la fermeture de la pharmaceutique.

Le Québec compte désormais trois zones d'innovation. La toute dernière en lice est en Mauricie. Baptisée la Vallée de la transition énergétique, cette zone vise à accélérer le développement de la filière batterie.

Opacité

Le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie demeure peu bavard sur ses intentions pour la suite des choses. Interpellé au printemps par Radio-Canada, un porte-parole affirmait que le projet Innovitam suivait son cours, soulignant que le Ministère ne donne jamais de détails précis sur les différents dossiers soumis.

Radio-Canada a soumis une liste de questions au ministère à la suite aux nouvelles informations. Une réponse est attendue sous peu.