Inflation : davantage de repas de l’Action de grâce en mode collaboratif

Avec la hausse des prix des aliments, de plus en plus de Canadiens reçoivent cette année à l’Action de grâce en optant pour une formule collaborative. Les repas-partage ont ainsi la cote sans rien enlever au plaisir de recevoir.

Certains hôtes décident par exemple de cuisiner la dinde et les pommes de terre, mais demandent aux invités d'apporter les entrées.

C’est sûr qu’il faut penser un peu à son budget , souligne Denise Malette rencontrée alors qu’elle faisait ses courses à Ottawa. Mais cette formule permet de s’assurer que les invités sont à l’aise de débourser un certain montant et ils peuvent proposer un plat en conséquence.

Cette approche plus collaborative ne surprend pas Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire d'analyse agroalimentaire de l’Université Dalhousie.

Tout le monde sait que les prix des produits alimentaires sont plus élevés , rappelle-t-il. Alors ce n’est pas si inconfortable de demander à ses invités d'amener un plat et de partager les coûts.

M. Charlebois note que tous les éléments composant le repas de l’Action de grâce ont augmenté. Le prix de la dinde – qui a retenu l’attention même à la Chambre des communes – a ainsi augmenté d’environ 18 %, souligne-t-il.

Pour réduire les frais, il avance que des consommateurs pourraient miser sur le porc ou rester fidèles à la dinde, mais en épargnant sur les plats d’accompagnement.

Il estime également qu’un budget plus serré pourrait réduire le gaspillage alimentaire. Si on achète une dinde de 15 livres, il y a de bonnes chances qu’on la mange au complet , illustre-t-il.

En août, la croissance du prix des produits en épicerie a ralenti, pour s'établir à 6,9 % sur une base annuelle – comparativement à 8,5 % en juillet, selon Statistique Canada. Sur une base mensuelle, les prix dans les épiceries ont reculé de 0,4 % au mois d’août.

Selon une enquête menée en septembre par le Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, 64,1 % des consommateurs ont considérablement modifié leurs habitudes d'achat à l'épicerie.

Ainsi, 86,4 % des répondants se disent plus attentifs aux prix qu’il y a un an. De plus, 55,1 % utilisent davantage de mécanismes d'économie qu'il y a 12 mois, comme la consultation de circulaires, l’emploi des coupons et des programmes de fidélisation.

Des consommateurs plus avisés

La semaine dernière, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, a assuré que les grands épiciers – Loblaws, Sobeys, Metro, Costco et Walmart – avaient promis des rabais et des gels de prix aux Canadiens.

Sharon Goldhawk, qui faisait ses emplettes pour l’Action de grâce à Ottawa, remarque que certains prix sont plus bas que ceux auxquels elle s’attendait. Je suis très pointilleuse, je compare beaucoup d’une épicerie à l’autre jusqu’à ce que je trouve un prix satisfaisant , explique-t-elle.

Sa stratégie pour lutter contre l’inflation est de faire la chasse aux aubaines et de changer ses habitudes, comme acheter des produits non périssables lorsqu’ils sont en vente.

Mme Goldhawk suivra de près les ajustements de prix promis par les géants de l’alimentation. Si vous ne trouvez pas le prix que vous voulez, allez dans une autre épicerie. Faites-les compétitionner entre elles! Les épiceries ne compétitionnent pas autant qu’elles le devraient.

Sharon Goldhawk n’est pas la seule à opter pour cette approche. L’enquête récente du Laboratoire des sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie rapporte que 41,2 % des répondants visitent moins fréquemment les épiceries et adoptent des pratiques d’approvisionnement alimentaire plus stratégiques.

À l'inverse, 26,5 % augmentent leurs visites en magasin, profitant des offres et n'achetant que ce dont ils ont besoin pour deux ou trois jours.

Méthodologie L’enquête représentative a été menée auprès de 5521 consommateurs en septembre 2023, en partenariat avec Caddle. La marge d'erreur est de 2,1 %, 19 fois sur 20.

Avec les informations de CBC