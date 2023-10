Ouvert ou fermé à Toronto à l’Action de grâce?

De nombreux services sont fermés en ce jour férié, mais certains commerces et attractions touristiques demeurent ouverts, parfois avec des heures d’ouverture réduites.

Attractions et activités :

Fermés :

Les bibliothèques, les piscines et les centres récréatifs municipaux;

Canada's Wonderland.

Publicité

Ouverts :

La Tour CN, l’Aquarium de Ripley, le Centre des sciences de l’Ontario, le Zoo de Toronto, Casa Loma, le Temple de la renommée du hockey;

Le Musée des beaux-arts (AGO), le Musée royal de l’Ontario et le Musée Aga Khan;

Allan Gardens, le Conservatoire du parc Centennial;

Les terrains de golf municipaux.

Commerces :

De nombreuses épiceries et pharmacies sont fermées, de même que les magasins de la Régie des alcools (LCBO) et les Beer Store. Les épiceries de la chaîne All Rabba Fine Foods sont ouvertes.

Les centres commerciaux Eaton, Vaughan Mills, Promenade Mall, Square One, Hillcrest Mall et Markville Mall sont ouverts à partir de 11 h, mais fermeront plus tôt qu’à l’habitude.

Les centres commerciaux Scarborough Town Centre, Fairview Mall, Dufferin Mall, Sherway Gardens, Yorkdale Mall et Shops at Don Mills sont fermés.

Services :

Les banques et les bureaux gouvernementaux sont fermés.

Il n’y aura pas de livraison du courrier.

Transports :

La Commission de transport de Toronto offre le service de jour férié, Metrolinx applique l’horaire du dimanche.